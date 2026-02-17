हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें

8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें

Cyber Fraud: Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Feb 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cyber Fraud: Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम चेतावनी जारी की है. गृह मंत्रालय की इस साइबर सुरक्षा इकाई ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी फर्जी जानकारी के नाम पर व्हाट्सऐप के जरिए ठगी की कोशिश की जा रही है. साइबर अपराधी कर्मचारियों को ऐसे संदेश भेज रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी नई सैलरी कितनी होगी, यह जानने के लिए एक फाइल डाउनलोड करनी होगी. असल में यही फाइल धोखाधड़ी का हथियार बन रही है.

कैसे काम करता है यह WhatsApp APK स्कैम?

I4C के मुताबिक, कर्मचारियों को व्हाट्सऐप पर एक लिंक या APK फाइल भेजी जाती है. मैसेज में लिखा होता है कि इस फाइल को इंस्टॉल कर वे अपनी संशोधित सैलरी का कैलकुलेशन देख सकते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति उस APK फाइल को अपने फोन में इंस्टॉल करता है हैकर्स को डिवाइस तक पहुंच मिल जाती है.

इसके बाद वे मोबाइल में मौजूद बैंकिंग डिटेल्स, OTP और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल कर कुछ ही मिनटों में खाते से रकम निकाल सकते हैं. एजेंसी ने साफ किया है कि सरकार कभी भी वेतन, पेंशन या वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी APK फाइल के जरिए साझा नहीं करती.

I4C की सुरक्षा सलाह

साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. किसी भी संदिग्ध व्हाट्सऐप मैसेज, ईमेल या कॉल पर भरोसा न करें, खासकर यदि वह सैलरी संशोधन से जुड़ा हो. अनजान या अप्रमाणित स्रोत से APK फाइल डाउनलोड करने से बचें. ध्यान रखें कि सरकारी विभाग कभी भी व्हाट्सऐप के माध्यम से .APK फाइल नहीं भेजते. वेतन आयोग, सैलरी या पेंशन से जुड़ी सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in� पर ही विजिट करें.

APK फाइल क्या होती है और क्यों है खतरनाक?

APK यानी Android Package Kit, एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करने की फाइल होती है. आमतौर पर लोग ऐप्स Google Play Store से डाउनलोड करते हैं जहां सुरक्षा जांच होती है. लेकिन जब कोई यूजर बाहरी स्रोत से APK फाइल इंस्टॉल करता है, तो उसे फोन की सेटिंग्स में Unknown Sources विकल्प को ऑन करना पड़ता है. यही कदम फोन की सुरक्षा को कमजोर बना देता है.

I4C ने सलाह दी है कि इस विकल्प को बंद ही रखें ताकि किसी भी मालवेयर या वित्तीय धोखाधड़ी से बचा जा सके. थोड़ी सी सावधानी आपके मोबाइल और बैंक खाते दोनों को सुरक्षित रख सकती है.

यह भी पढ़ें:

फोन हो गया चोरी? घबराएं नहीं! Google की इस ट्रिक से मिनटों में ऐसे लगा सकते हैं पता, नहीं पड़ेगी किसी ऐप की जरूरत

Published at : 17 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Whatsapp APK File
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें
8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा WhatsApp जाल! इन लोगों के लिए सरकार ने जारी की चेतावनी, जानिए कैसे बचें
टेक्नोलॉजी
कब लॉन्च होगी ऐप्पल की सबसे सस्ती मैकबुक? डेट आ गई सामने, कई और प्रोडक्ट्स से भी उठेगा पर्दा
कब लॉन्च होगी ऐप्पल की सबसे सस्ती मैकबुक? डेट आ गई सामने, कई और प्रोडक्ट्स से भी उठेगा पर्दा
टेक्नोलॉजी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
अपकमिंग आईफोन से गायब होने वाला है यह फीचर, अब मिलेगा केवल eSIM सपोर्ट, ऐप्पल ने कर ली तैयारी
टेक्नोलॉजी
फोन है या जासूस? आप बैठे हों या लेटे, कैमरा-माइक बंद होने पर भी सब ट्रैक कर लेता है आपका स्मार्टफोन! जानिए कैसे
फोन है या जासूस? आप बैठे हों या लेटे, कैमरा-माइक बंद होने पर भी सब ट्रैक कर लेता है आपका स्मार्टफोन! जानिए कैसे
Advertisement

वीडियोज

Iran Us Conflict: ईरान-US वार्ता से पहले Donlad Trump का बयान, 'डील नहीं हुई तो B2 बॉम्बर तैयार'
Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladesh में तारिक रहमान की ताजपोशी आज, पीएम पद की लेंगे शपथ |
Aligarh Breaking: जलाभिषेक के दौरान करणी सेना और पुलिस में झड़प,
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में OM Birla-विक्रम मिस्री होंगे शामिल
Nalasopara Fire Breaking: पालघर जिले में भीषण आग, सब कुछ जलकर राख! | ABP News | Palghar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
लखनऊ: मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, कई नेता हाउस अरेस्ट, पुलिस अलर्ट
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T-20 World cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
टी20 वर्ल्ड कप में लगे लगातार 4,4,4,4,4..., इस गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड
बॉलीवुड
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
चेक बाउंस मामले पर अमीषा पटेल ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'सेटलमेंट के बाद भी झूठे आरोप....'
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
राजस्थान
Rajasthan: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
राजस्थान: धौलपुर में अवैध मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने 6 साल की बच्ची को कुचला, दर्दनाक हादसे में मौत
शिक्षा
CBSE Board Exam 2026: CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
CBSE बोर्ड परीक्षा का आगाज, 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स होंगे शामिल; पहले दिन कठिन पेपर से शुरुआत
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget