हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTelegram पर ट्रेडिंग का झांसा, खाते से उड़ रहे लाखों! स्टॉक मार्केट स्कैम का बड़ा खुलासा

Telegram पर ट्रेडिंग का झांसा, खाते से उड़ रहे लाखों! स्टॉक मार्केट स्कैम का बड़ा खुलासा

Stock Market Scam: ठग अब सिर्फ फोन कॉल या फर्जी वेबसाइट तक सीमित नहीं हैं. वे पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं और नए-नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 06 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Scam: ठग अब सिर्फ फोन कॉल या फर्जी वेबसाइट तक सीमित नहीं हैं. वे पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो चुके हैं और नए-नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं. ऑनलाइन निवेश से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं और अब Telegram ऐप स्टॉक मार्केट स्कैम का नया अड्डा बनता जा रहा है.

मुंबई की महिला से उड़ गए करीब 4 लाख रुपये

हाल ही में मुंबई की 38 साल की एक महिला के साथ ऐसा ही मामला सामने आया. स्टॉक मार्केट टिप्स से जुड़ा एक सामान्य सा ऑनलाइन विज्ञापन देखकर वह एक Telegram ट्रेडिंग ग्रुप से जुड़ गईं. ग्रुप देखने में पूरी तरह प्रोफेशनल था—एक्टिव चैट, चार्ट्स, मुनाफे के आंकड़े और खुद को एक्सपर्ट बताने वाले एडमिन्स. कहीं से भी शक की गुंजाइश नहीं लग रही थी.

भरोसा जीतने का पूरा प्लान

शुरुआत में उनसे बेहद छोटी रकम निवेश करने को कहा गया कभी 120 रुपये, तो कभी 500 रुपये. हर भुगतान के बाद ग्रुप में मुनाफे के स्क्रीनशॉट, हरे तीर और जश्न मनाते मैसेज दिखाई देते थे. ऐसा लगता था जैसे हर कोई पैसा कमा रहा हो. यही देखकर महिला को भरोसा हो गया कि यह कोई असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है.

धीरे-धीरे बढ़ाया गया निवेश का दबाव

जब भरोसा पूरी तरह बन गया, तब असली खेल शुरू हुआ. एडमिन्स ने ज्यादा पैसे लगाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. दिसंबर के कुछ ही दिनों में महिला ने कई बार पैसे ट्रांसफर किए. हर बार अलग UPI ID या बैंक अकाउंट दिया गया और बहाना बनाया गया कभी वॉलेट अपग्रेड, तो कभी प्रीमियम मेंबरशिप. बड़े मुनाफे का लालच देकर उनसे कुल मिलाकर 3.8 लाख रुपये से ज्यादा वसूल लिए गए.

अचानक गायब हुए ‘गुरु’ और ग्रुप

पैसे भेजने के बाद अचानक ग्रुप में सन्नाटा छा गया. न कोई मैसेज, न कोई स्क्रीनशॉट और न ही कोई जवाब. तभी महिला को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुकी हैं. मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, जहां जांच में सामने आया कि रकम कई अलग-अलग UPI अकाउंट्स में घुमाई गई थी, जिससे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया.

नोएडा में बुजुर्ग दंपती के साथ भी बड़ा फ्रॉड

ऐसा मामला पहली बार नहीं है. 2025 में नोएडा के एक करीब 76 वर्षीय बुजुर्ग कारोबारी से भी लगभग 19 लाख रुपये की ठगी हुई. ठगों ने खुद को एक नामी निवेश कंपनी का प्रतिनिधि बताकर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया और उनकी पूरी जमा पूंजी हड़प ली. साइबर क्राइम में FIR दर्ज कराने के बाद भी आरोपी हाथ नहीं लगे, क्योंकि फर्जी ID और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए यह गिरोह काम कर रहा था.

Telegram ट्रेडिंग स्कैम से कैसे बचें

इस तरह की ठगी से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जो भी व्यक्ति या ग्रुप बिना जोखिम के गारंटीड मुनाफे का दावा करे, उससे दूरी बनाएं. किसी भी अनजान व्यक्ति के पर्सनल बैंक अकाउंट या UPI पर पैसे न भेजें. निवेश से पहले यह जरूर जांचें कि ब्रोकर या सलाहकार SEBI में रजिस्टर्ड है या नहीं. Telegram और WhatsApp के ट्रेडिंग ग्रुप्स से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि स्क्रीनशॉट और दावे आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं.

ठगी हो जाए तो तुरंत क्या करें

अगर किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाए, तो देर न करें. तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. शेयर बाजार में पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. जो लोग जल्दी मुनाफे का सपना दिखाकर पैसे मांगते हैं, वे निवेश नहीं बल्कि झूठ बेच रहे होते हैं.

यह भी पढ़ें:

Meta AI Ads पर उठे प्राइवेसी के सवाल! Facebook, Instagram और WhatsApp यूजर्स क्यों हो रहे हैं परेशान?

Published at : 06 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement

वीडियोज

Yogi Cabinet Vistar: नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के PDA वाले दांव की काट | Akhilesh Yadav
JNU Protest: JNU में पीएम, गृह मंत्री के खिलाफ अपत्तिजनक नारेबाजी, वीडियों हुआ वायरल
Weather Update: कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी कम..हवाई यात्रा पर भी कोहरे का पड़ा असर
Yogi Cabinet Vistar: आज मंत्रियों संग योगी की बैठक..6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल
Agra News: बेटी ने पिता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप...शिकायत दर्ज | Bad Touch | Hindi News | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
US Earning Billions: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
टेलीविजन
'मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं', अपने जागरण के वायरल वीडियो पर ट्रोल होने के बाद सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी
'मैं यहां सफाई देने नहीं आई हूं', अपने वायरल वीडियो पर सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी
ट्रेंडिंग
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
डोरस्टेप से उड़ाया खाना, मिर्ची ने उतारा चोरी का भूत, अस्पताल पहुंचा मासूम, अब सामने आया चौंकाने वाला सच
हेल्थ
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
शिक्षा
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget