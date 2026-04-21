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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी3 घंटे लगातार चलाने पर कितनी बिजली खा जाता है थ्री स्टार एसी? समझें पूरा हिसाब-किताब

3 घंटे लगातार चलाने पर कितनी बिजली खा जाता है थ्री स्टार एसी? समझें पूरा हिसाब-किताब

3 Star AC Power Consumption: 3 स्टार एसी की कीमत भी थोड़ी कम होती है और यह एनर्जी भी बचाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 3 घंटे तक इसे यूज करने पर कितना बिल आएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 Apr 2026 02:23 PM (IST)
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  • 3 स्टार एसी 1 घंटे में 1-2.2 यूनिट बिजली खर्च करता है।
  • 1 टन 3 स्टार एसी 3 घंटे चलाने पर 24-28 रुपये का खर्च।
  • कम इस्तेमाल और बजट के लिए 3 स्टार एसी बेहतर है।
  • कमरे को बंद रखें, तापमान 24°C पर सेट करें।

3 Star AC Power Consumption: एसी चलाते समय लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन बिजली के बिल की रहती है. अगर एसी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला है तो यह सबसे कम बिजली की खपत करता है, जबकि एक स्टार रेटिंग वाला एसी ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है. भारत में ज्यादातर लोग 3 स्टार रेटिंग वाला एसी खरीदते हैं. यह कीमत और परफॉर्मेंस के मामले में बैलेंस्ड है. यह 5 स्टार से ज्यादा, लेकिन 1-2 स्टार रेटिंग वाली एसी से कम बिजली लेता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि एक घंटे यूज करने पर 3 स्टार एसी कितनी बिजली पी जाता है. आज इस सवाल का जवाब जानते हैं.

कितना महंगा पड़ेगा 3 स्टार एसी को 3 घंटे तक यूज करना?

किसी भी एसी की पावर कंजम्प्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि वह कितने टन का है, उसे कितनी देर यूज किया जाता है, कमरे का इंसुलेशन कैसा है और एसी इन्वर्टर है या नॉन-इन्वर्टर. इन सारे फैक्टर से एसी की बिजली की खपत का सटीक पता लगाया जा सकता है. फिर भी अगर अंदाजा लगाया जाए तो 1 टन का 3 स्टार एसी 1 घंटे में 1-1.2 यूनिट पावर कंज्यूम करता है. इसी तरह 1.5 टन का 3 स्टार एसी 1.4-1.6 यूनिट और 2 टन का 3 स्टार एसी 1.9-2.2 यूनिट बिजली की खपत करता है. अगर हम 1 टन के 3 स्टार एसी को लगातार 3 घंटे यूज करते हैं तो 3-3.6 यूनिट बिजली की खपत करेगा. अगर आपको हर यूनिट के लिए 8 रुपये का बिल देना पड़ रहा है तो इस एसी को 3 घंटे यूज करने पर आपको 24-28 रुपये तक का खर्चा आ सकता है. 

कब खरीदना चाहिए 3 स्टार एसी?

अगर आप शुरुआत में ज्यादा पैसाा नहीं देना चाहते और रोजाना 6 घंटे से कम एसी यूज करते हैं तो 3 स्टार एसी आपके लिए सही च्वॉइस हो सकता है. इसके अलावा अगर आपका प्रति यूनिट बिजली का खर्चा कम है और आपको थोड़े टाइम के लिए एसी यूज करना है तो भी 3 स्टार एसी खरीदा जा सकता है.

बिजली बचाने के लिए क्या करें?

  • एसी चलाते समय कमरे की अच्छी तरह से बंद कर लें. 
  • एसी का टेंपरेचर 24 पर सेट रखें.
  • टाइम पर एसी की सर्विस करवाते रहें.
  • एसी वाले कमरे में कोई हीट का सोर्स न रखें.
  • कमरे को धूप से गर्म होने से बचाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर मोटे पर्दे यूज करें.

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Published at : 21 Apr 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
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