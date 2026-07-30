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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: प्राथमिक विद्यालय को मिला दोहरा सुरक्षा कवच: अगस्त में दो बड़े टीकाकरण अभियान चलाएगी योगी सरकार

UP News: प्राथमिक विद्यालय को मिला दोहरा सुरक्षा कवच: अगस्त में दो बड़े टीकाकरण अभियान चलाएगी योगी सरकार

Vaccination Drives: योगी सरकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वास्थ्य संरक्षण का सशक्त माध्यम बनाने में जुटी. अगस्त महीने में स्कूलों के माध्यम से दो विशेष टीकाकरण अभियान संचालित किए जाएंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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टीकाकरण अभियान के तहत पहले चरण में 3 से 7 अगस्त तक टीडी, टीडीएपी (टिटनेस, डिप्थीरिया एवं काली खांसी) तथा दूसरे चरण में 18 से 28 अगस्त तक एमआर (मीजल्स-रूबेला) टीकाकरण अभियान संचालित होगा. इस योजना में  प्रदेश के सभी 75 जनपदों में परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत पात्र बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा.

इस अभियान के अंतर्गत  महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अभियान के प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

महानिदेशक ने बताया कि निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से विस्तृत कार्य-योजना तैयार करेंगे. मोनिका रानी ने कहा कि जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयवार माइक्रोप्लान तैयार कराएंगे. 

डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी से बचाव के लिए पहला चरण

इस अभियान के तहत 3, 4, 6 और 7 अगस्त को आयोजित होने वाले टीडी, टीडीएपी अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत 5 से 6 वर्ष (संभावित कक्षा-1), 10 वर्ष (संभावित कक्षा-5) तथा 16 वर्ष (संभावित कक्षा-10 एवं 11) आयु वर्ग के बच्चों को आयु के अनुरूप टीडीएपी-2, टीडी-10 तथा टीडी-16 की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी. 

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खसरा और रूबेला पर दूसरे चरण में होगा व्यापक प्रहार

दरअसल पहले चरण के बाद 18 से 28 अगस्त तक एमआर (मीजल्स-रूबेला) अभियान संचालित होगा. अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को एमआर वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक दी जाएगी. प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन 100 से 125 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इससे खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों की रोकथाम को और मजबूती मिलेगी.

अभियान का उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे और अभियान समयबद्ध ढंग से पूरा हो. जिसको लेकर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान की प्रत्येक गतिविधि समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराएं. 

साथ ही इस योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण का भी मजबूत केंद्र बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र बच्चे को गंभीर संक्रामक बीमारियों से समय पर सुरक्षा मिल सके.

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Published at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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UP NEWS LUCKNOW NEWS Vaccination Drives
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