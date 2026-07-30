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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: ‘अखिलेश जी, शिक्षा पर ज्ञान देने से पहले अपना इतिहास देखिए’ मंत्री संदीप सिंह ने सपा पर किया पलटवार

UP News: ‘अखिलेश जी, शिक्षा पर ज्ञान देने से पहले अपना इतिहास देखिए’ मंत्री संदीप सिंह ने सपा पर किया पलटवार

UP Education: यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री ने सपा प्रमुख पर कसा तंज. नकल कानून, पेपर लीक और शिक्षा बजट को लेकर उन्होंने कहा ‘पहले अपने शासनकाल का हिसाब दें अखिलेश’

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद सपा ने PDA की नई परिभाषा ‘Propaganda Delivery by Akhilesh’ गढ़ ली है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अफवाहों पर नहीं, बल्कि तथ्यों पर भरोसा करती है.

संदीप सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का फैसला नहीं लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को सबसे नजदीकी विद्यालय में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है, जबकि खाली होने वाले विद्यालयों में प्री-प्राइमरी पाठशाला संचालित की जाएगी. 

उन्होंने आगे कहा कि पहली बार प्रदेश में सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया है और इन विद्यालयों में बालवाटिका का संचालन किया जा रहा है.

‘कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं किया गया’

बेसिक शिक्षा मंत्री ने अखिलेश यादव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की बात सही नहीं है. शिक्षा मंत्री के अनुसार, कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है. वहीं, जो विद्यालय खाली हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए किया जाएगा.

संदीप सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यालयों को बंद करना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में सरकारी स्कूलों में बालवाटिका और प्री-प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत की गई है.

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अब शिक्षा बजट 1.13 लाख करोड़ से ज्यादा’

उन्होंने ने शिक्षा बजट को भी अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर सामने रखा. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट करीब 28 हजार करोड़ रुपये था, जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है. मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने बजट बढ़ाने के साथ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर भी काम किया है. 

मंत्री संदीप सिंह ने स्कूल ड्रॉपआउट रेट का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में स्कूलों का ड्रॉपआउट रेट 19 फीसदी से घटकर करीब 3 फीसदी रह गया है. अपने वीडियो संदेश में संदीप सिंह ने अखिलेश यादव से शिक्षा जैसे मुद्दे पर बयान देते समय तथ्यों का ध्यान रखने को कहा. 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पहले भी शिक्षा को लेकर कई बार अमर्यादित बयान दे चुके हैं और अब भी जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं.

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Published at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Sandeep Singh Akhilesh Yadav UP NEWS
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