योगी सरकार ने अयोध्या को दिया बड़ा तोहफा, TATA बनाएगा संग्रहालय, चुनाव से पहले बनकर होगा तैयार!

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या को खास तोहफा दिया है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2027 के चुनाव के पहले यह तोहफा अयोध्या और प्रदेश के लोगों के सामने साकार ले चुका होगा. राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में 2 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में 21 में से 20 प्रस्ताव पास हुए. इसमें से एक अयोध्या में खास संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया. यह संग्रहालय अयोध्या के मांझा जमथरा में 52.102 एकड़ में बनेगा. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के प्रस्तावों के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता में बताया कि वर्ल्ड क्लास मंदिर संग्रहालय 52 एकड़ में बनेगा



इस संदर्भ में राज्य सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इसके लिए अगले 10 दिन में टाटा से एमओयू साइन हो जाएगा. उन्होंने बताया कि संग्रहालय दो वर्षों के भीतर तैयार हो जाएगा.

10 दिन में साइन होगा एमओयू

जयवीर सिंह ने कहा कि अयोध्या में सरकर भगवान राम से जुड़ा संग्रहालय बनाने जा रही है .इसमें भगवान राम से जुड़ी हर एक चीज संग्रहालय में लोगों को देखने को मिलेगी. अगले 10 दिन में एमओयू साइन होगा ये एमओयू टाटा के साथ साइन होगा.

उन्होंने कहा कि जिसके बाद अगले डेढ़ से दो साल में यह संग्रहालय बन करके तैयार हो जाएगा. आज जो लोग अयोध्या जाते हैं उसमें तामम लोग मंदिर दर्शन करके एक दिन में वापसी कर लेते हैं.

Sanchar Saathi App पर इमरान मसूद की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- देश को नार्थ कोरिया बनाना चाहते हैं

मंत्री ने कहा कि इस संग्रहालय के बन जाने के बाद अब अयोध्या आने वाले लोग एक दिन से अधिक व्यतीत करेंगे और संग्रहालय में राम से जुड़े हुऎ सभी पहलूओं को जान पाएंगे.

राज्य सरकार ने क्या बताया?

एक बयान में कहा गया कि मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में जनपद अयोध्या स्थित तहसील सदर के ग्राम मांझा जमथरा की नजूल भूमि गाटा-57 मि० जुमला क्षेत्रफल 25 एकड़ में टाटा ग्रुप के सहयोग से सीएसआर फण्ड के माध्यम से विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण एवं संचालन हेतु रू 1/-वार्षिक धनराशि की दर पर भूमि 90 वर्ष के लिये दिये जाने हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं टाटा संस प्रा.लि. के मध्य त्रिपक्षीय एम०ओ०यू० दिनांक 03 सितम्बर, 2024 को हस्ताक्षरित किया गया है.