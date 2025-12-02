Sanchar Saathi App पर इमरान मसूद की तीखी प्रतिक्रिया, कहा- देश को नार्थ कोरिया बनाना चाहते हैं

उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद इमरान मसदू ने संचार साथी ऐप को लेकर केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. संसद परिसर में एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के दौरान सांसद ने पूछा कि क्या देश को उत्तर कोरिया बना देंगे?लोगों के बेडरूम तक झांकने की कोशिश करेंगे.

सांसद ने पूछा कि क्या सरकार यह तय करेगी कि कैसे बाल कटवाएंगे ? कौन सा काम करेंगे, ये सरकार तय करेगी ? मैं इस मामले को संसद में उठाऊंगा और मांग रखूंगा कि सरकार इसे तुरंत वापस ले.

उधर, मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के DoT के निर्देशों पर कांग्रेस MP राजीव शुक्ला ने कहा, "यह एक खतरनाक और चिंताजनक बात है.



इससे पहले कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने संबंधी दूरसंचार विभाग के निर्देश को सोमवार को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है.उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ' ‘बिग ब्रदर’ हम पर नजर नहीं रख सकता. दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक है. निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है.'

वेणुगोपाल ने कहा, 'पहले से मौजूद सरकारी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक दमनकारी उपकरण है. यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है.' उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर 'लगातार हमलों' की लंबी शृंखला का हिस्सा है, जिसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा.

कांग्रेस नेता ने कहा, 'हम इस निर्देश का विरोध करते हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं.' दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट विनिर्माताओं और आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी नये उपकरणों में धोखाधड़ी की सूचना देने वाला ऐप ‘संचार साथी’ पहले से मौजूद होना चाहिए