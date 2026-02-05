योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 24 हजार एकड़ भूमि हुई अधिग्रहित, रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बीडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी झांसी में जल्द आकार लेने की तैयारी में है. नोएडा की तर्ज पर विकसित हो रहे इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के लिए अभी तक 24,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और डगरवाहा के निकट इसका एक्टिवेशन एरिया लगभग 1250 एकड़ क्षेत्रफल में तैयार होने जा रहा है, जो बुंदेलखंड में बीडा रोजगार और निवेश का बड़ा माध्यम बनने की ओर अग्रसर है.

बीडा झांसी शहर के समीप स्थित रक्सा के आसपास 56,000 एकड़ क्षेत्रफल की टाउनशिप है. इसके लिए अभी तक लगभग 24,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है. जमीन अधिग्रहण का काम काफी तेज गति से चल रहा है. निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाइयां इस क्षेत्र में निवेश की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं. वहीं इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ अन्य सेक्टर में बड़ी मात्रा में निवेश आयेगा. इससे यहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में समृद्धि आएगी.

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 115 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे बीडा को जोड़ते हुए आगे जाएगा. यह लिंक एक्सप्रेस वे बीडा से जुड़ने वाले आठ गांवों को जोड़ेगा. इन गांवों के लिए भी प्रशासन ने ड्रोन सर्वे आरंभ करा दिया है. यूपीडा की ओर से प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस वे के गुजरने का रास्ता पिछले सप्ताह ही तय हुआ है. यह लिंक एक्सप्रेस वे झांसी के गरौठा, टहरौली, मोंठ, झांसी प्रथम और द्वितीय तहसील के कुल 63 गांवों से होकर गुजरेगा.

'स्कूल, कॉलेज और रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी जमीन का करेंगे आवंटन'

सरकार को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) में भारी निवेश की उम्मीद है. इस नाते सरकार इसकी कनेक्टिविटी बेहतर करने में जुटी हुई है. इसे बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा. इसके लिए यूपीडा को जालौन से एरच के बीच 115 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेस वे की जिम्मेदारी दी गई है. ओएसडी सौम्य मिश्रा का कहना है कि बीडा से लिंक एक्सप्रेस वे के जुड़ने का फायदा मिलेगा.

बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ संजय कुमार खत्री ने बताया कि बीडा की शुरुआत डगरवाहा के निकट एक्टिवेशन एरिया से होने वाली है. यहां लगभग 1250 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है. इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निवेश लेकर आ रहे हैं. इसके साथ-साथ स्कूल, कॉलेज, ग्रुप हाउसिंग और रेजिडेंशियल एरिया के लिए भी जमीन का आवंटन करेंगे. जल्द ही बीडा के रूप में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने वाली है. फरवरी के आखिर या मार्च से हम लोग विकास के कार्यों को शुरू कर देंगे. बीडा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है.