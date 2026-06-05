हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडऊधम सिंह नगर के सितारगंज में डर का माहौल: 40 बच्चे पीलिया से बीमार, एक बच्चे की मौत

ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में डर का माहौल: 40 बच्चे पीलिया से बीमार, एक बच्चे की मौत

Uttrakhand News: ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में एक बच्चे की पीलिया से मौत हो गई. 40 बच्चे पीलिया से बीमार हैं. दूषित पानी-खाने पर शक के बाद स्वास्थ्य विभाग ने टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 05 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

ऊधम सिंह नगर जिले की सितारगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नया गांव में एक साथ 40 बच्चों के पीलिया से बीमार होने और एक बच्चे की मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. 

गांव में अचानक 40 से अधिक बच्चे बुखार, कमजोरी, सीने में दर्द और पीलिया के लक्षण लेकर बीमार पड़ गए. इनमें 7 वर्षीय अल्तमस की हालत इतनी बिगड़ गई कि उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मृतक अल्तमस की छोटी बहन भी पीलिया की चपेट में है और उसका इलाज रुद्रपुर के निजी अस्पताल में चल रहा है. कई बच्चे मो. अरमान, सुफियान सूरी, मोहम्मद रहमान, मो. साद, मो. जुनेर, मो. उजेफ, मुजाहिद समेत अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हैं. कुछ अभिभावक अपने बच्चों को इलाज के लिए बाहर भी ले गए हैं. जांच में अधिकांश बच्चों में काला पीलिया के लक्षण पाए गए हैं.

'ये हार की हताशा बोल रही...', CM योगी के टोंटी वाले बयान के बीच बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

दूषित पानी-खाने पर शक, विभाग अलर्ट

स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बीमारी दूषित पानी और खाने की वजह से फैली है. जल संस्थान ने लीकेज पाइपलाइन को तुरंत बंद करा दिया, हालांकि कई महीनों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी. सीएमओ डॉ. केके अग्रवाल ने बताया, “हमने तुरंत रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित कर गांव में डेरा डाल दिया है. सभी बच्चों का इलाज और जांच चल रही है. पानी के सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।”स्वास्थ्य विभाग ने पेयजल विभाग को भी पत्र लिखकर सूचित किया है. दोनों टीमों ने गांव के वाटर टैंक और नलों के पानी के सैंपल लिए हैं.

गांव में दहशत

पूरे गांव में भय का माहौल है. अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं. पिछले साल भी सितारगंज के इस्लाम नगर में बकरीद के बाद इसी तरह बुखार और डायरिया का प्रकोप फैला था, जिसमें 150 लोग प्रभावित हुए थे. स्वास्थ्य महकमे ने लोगों से साफ पानी पीने, हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है.  जांच रिपोर्ट आने के बाद बीमारी के सटीक कारण का पता चलेगा.

Kumbh 2027: मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लिखी चिट्ठी, कहा- आपका स्वागत है

Published at : 05 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Uttrakhand News Udham Singh Nagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में डर का माहौल: 40 बच्चे पीलिया से बीमार, एक बच्चे की मौत
ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में डर का माहौल: 40 बच्चे पीलिया से बीमार, एक बच्चे की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं...', यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के रवैये पर हाईकोर्ट की फटकार
'आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं...', यूपी के वरिष्ठ अधिकारियों के रवैये पर हाईकोर्ट की फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: बस्ती में Satyagraha Express के जनरल कोच से ढाई करोड़ की चरस बरामद, अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू
बस्ती में Satyagraha Express के जनरल कोच से ढाई करोड़ की चरस बरामद, अज्ञात तस्करों की तलाश शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा सड़क हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल, 20 खच्चरों की भी हुई मौत
महोबा सड़क हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल, 20 खच्चरों की भी हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
क्रिकेट
24 साल के इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
बॉलीवुड
'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget