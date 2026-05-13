Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन पर CM योगी ने जताया दुख, जानें क्या कहा?

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया. देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार (13 मई) की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. प्रतीक यादव के अचानक निधन से लोग स्तब्ध हैं. यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक की मौत से सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है. इसपर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है. सीएम योगी ने प्रतीक के निधन पर शोक व्यक्त किया.

योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रतीक यादव की मृत्यु पर दुख जताया और लिखा, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन अत्यंत दुखद है. मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति प्राप्त हो और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति मिले. ॐ शांति!"

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 'पद्म विभूषण', स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 13, 2026

केशव प्रसाद मौर्य ने भी जताया दुख

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट किया, "उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव जी के अचानक निधन की खबर अत्यंत दुखद है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करें."

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के अस्पताल में ली आखिरी सांस