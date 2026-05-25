शामली में बंदरों के हमले से महिला की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप
Shamli News In Hindi: शामली में बंदरों के हमले से एक महिला की मौत की घटना सामने आई है. महिला घर के पास उपले बना रही थी उसी दौरान बंदरों ने महिला पर हमला कर दिया. इस हमले में महिला की मौत हो गई है.
- समस्या समाधान न होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी.
उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि लोगों की जान तक जा रही है. यहां बंदरों के हमले से एक महिला की मौत की घटना सामने आई है. दरअसल, महिला घर के पास उपले बना रही थी उसी दौरान बंदरों ने महिला पर हमला कर दिया. घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. गांव में बंदरों की बढ़ती संख्या का कारण प्रशासन एवं ग्राम पंचायत की लापरवाही को माना जा रहा है.
मामला कांधला थाना क्षेत्र के रामपुर खेड़ी गढ़ गोसाई गांव का है, जहां बंदरों के हमले से एक महिला की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब गांव निवासी मिंटू की पत्नी पिंकेश घर के पास उपले बना रही थीं. इसी दौरान अचानक बंदरों का एक झुंड वहां आया और पिंकेश पर हमला कर दिया. हमले में पिंकेश गंभीर रूप से घायल हो गईं. इस हमले के बाद मौके पर ही घायल पिंकेश की मौत हो गई.
Video: बंदर ने दिखाई इंसानियत, रोती बच्ची को गले लगाकर किया प्यार, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट
गांव में दहशत का माहौल
घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. पिंकेश के मौत से उसके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. वहीं, मृतका का पति मिंटू भट्ठे पर मजदूरी करता हैं. मृतक महिला के दो बेटे अरविंद और शिव हैं, जबकि एक बेटी रूपा की शादी हो चुकी है. बंदरों के झुंड के हमले से हुई मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है. इस घटना के बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ हंगामा करते हुए आवारा बंदरों से निजात दिलाने की मांग की है.
ग्रामिणों ने दी धमकी
ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से बंदरों का आतंक बना हुआ है, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. वहीं, ग्राम प्रधान सोमगिरि ने बताया कि गांव में अब तक बंदरों को पकड़ने के लिए कोई विशेष अभियान भी नहीं चलाया गया है. जबकि वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की मांग कई बार की जा चुकी है. फिलहाल गांव में भय और गुस्से का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.
बंदर पकड़ो और पाओ 600 रुपये का इनाम, महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग का ऐलान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL