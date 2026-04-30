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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में ममता का भावुक नजारा, बंदर के सिर में फंसा लोटा, मां की बेचैनी देख लोगों ने किया रेस्क्यू

अमरोहा में ममता का भावुक नजारा, बंदर के सिर में फंसा लोटा, मां की बेचैनी देख लोगों ने किया रेस्क्यू

Amroha News In Hindi: दरसल आबादी के इलाकों में बंदरों के झुडं अक्सर खाने की तलाश में पहुंचते हैं. यहां किसी घर में पड़े खाली लोटे में बंदर के बच्चे ने सिर डाल दिया. जिसके बाद वह परेशान हो गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 08:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में धनौरा कस्बे से मां की ममता का एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बंदर के एक छोटे बच्चे के सिर में स्टील का लोटा फंस गया. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मादा बंदर बच्चे को लेकर परेशान इधर-उधर भागने लगी. जिस कारण कई और बंदर वहां एकत्रित हो गए.

इसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया कि कैसे बच्चे को परेशानी में देखकर मादा बंदर परेशान है. स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोगों ने हिम्मत कर पहले बच्चे को झुण्ड से अलग किया. उसके बाद सिर में फंसा बर्तन निकाला. गनीमत रही कि बंदर के बच्चे को कोई चोट नहीं आई.

यह भी पढ़ें: यूपी 2027 चुनाव में सीएम योगी नहीं होंगे BJP का चेहरा! अखिलेश यादव के दावे ने मचाई खलबली

वायरल वीडियो में क्या है ?

दरसल आबादी के इलाकों में बंदरों के झुडं अक्सर खाने की तलाश में पहुंचते हैं. यहां किसी घर में पड़े खाली लोटे में बंदर के बच्चे ने सिर डाल दिया. जिससे उसका सिर उसमें फंस गया. बच्चे को परेशान देख मादा बंदर ने उसे अपने से लगा लिया. इस दौरान बड़ी संख्या में बंदरों का झुण्ड वहां इकट्ठा हो गया. बंदरों से वो बर्तन नहीं निकला. जबकि वो बंदर का बच्चा इधर-उधर परेशान भागता रहा.

स्थानीय लोगों ने दिखाई हिम्मत

उधर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, पहले बच्चे को झुंड से अलग किया और फिर उसके सिर में फंसा लोटा निकाला. फ़िलहाल बंदर का बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लोग मादा बंदर की ममता को देखकर भावुक हो रहे हैं.

कस्बे के लोगों ने बताया कि बंदर अक्सर काफी नुकसान करते हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ से कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया. ये बंदर का बच्चा शैतानी में शायद अपने सिर में लोटा फंसा लिया. जिस कारण मुसीबत में फंस गया, अब उसे लोटा निकालकर सुरक्षित कर दिया गया है.

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Published at : 30 Apr 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News Monkey Terror
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