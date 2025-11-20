हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: दूसरी शादी रचा रहा था शख्स, फोटो एल्बम लिए स्टेज पर पहुंच गई पहली पत्नी, बस्ती का वीडियो वायरल

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक शादी में उस समय हंगामा मच गया, जब दूल्हे की पहली पत्नी जयमाला से पहले स्टेज पर पहुंच गई. महिला ने दावा किया कि शख्स 2022 में उससे कोर्ट मैरिज कर चुका है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:46 PM (IST)
Basti News: शादी के दिन हर कोई खुशियां मनाना चाहता है, लेकिन कभी-कभी किस्मत कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा देती है कि माहौल पलभर में बदल जाता है. उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक लड़के की शादी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था. बारात पहुंच चुकी थी, ढोल-नगाड़े बज रहे थे, स्टेज पर जयमाला की तैयारी चल रही थी. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

हंगामे में बदला शादी का माहौल

दूल्हा-दुल्हन के पास स्टेज पर एक महिला पहुंची और जोर से चिल्लाकर कह दिया कि ये मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये पहले से मेरा पति है. बस इतना कहना था कि ढोल बंद हो गए, लोग सन्न रह गए और शादी का माहौल पलभर में हंगामे में बदल गया.

 
 
 
 
 
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला हाथ में अपनी शादी का एल्बम और कई कागज लिए खड़ी थी. वह दावा कर रही थी कि उसने 2022 में उसी युवक से कोर्ट मैरिज की थी. एल्बम दिखाते हुए महिला कहती है कि लड़का इसी शेरवानी में उससे शादी कर चुका है. महिला यह भी आरोप लगाती है कि युवक ने उससे लाखों रुपये खर्च कराए और अब बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचा रहा है.

दूल्हे का दावा- महिला से चुका है तलाक

जब लड़का अपनी बात रखने की कोशिश करता है तो महिला तुरंत उसे रोक देती है और कहती है कि जब हमारा तलाक ही नहीं हुआ तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो. दूल्हा दावा करता है कि उसके पास तलाक के कागज हैं और वह साबित कर सकता है कि तलाक हो चुका है, लेकिन महिला बार-बार यही कहती रही कि उनका रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है.

महिला यह भी बताती है कि दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे और करीब 9 साल के रिश्ते के बाद लव मैरिज की थी. उसके अनुसार, युवक उसकी जिंदगी से निकलकर अब दूसरी शादी करने की कोशिश कर रहा था. स्टेज पर दोनों पक्षों के बीच लगातार बहस चलती रही. बाराती और घराती किनारे खड़े यह सब देखते रह गए. मामला बढ़ता देख लोगों ने बीच-बचाव शुरू किया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा.

Published at : 20 Nov 2025 12:46 PM (IST)
