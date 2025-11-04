Video: चिकन फ्राई को लेकर भिड़े घराती-बराती, खूब चले लात-घूंसे, बिजनौर का वीडियो वायरल
UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी समारोह दंगल में बदल गया, जब चिकन फ्राई को लेकर घराती और बराती भिड़ गए. मामूली कहासुनी लात-घूंसों और कुर्सियां फेंकने तक पहुंच गई. देखें वायरल वीडियो.
Bijnor News: शादियों में कई बार छोटी-सी बात भी ऐसा बवाल खड़ा कर देती है कि समारोह की रौनक पल भर में तनाव और मारपीट में बदल जाती है. ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आया है, जहां शादी के दौरान चिकन फ्राई को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरा माहौल ही गमगीन हो गया.
बहस से मामला धक्का-मुक्की तक पहुंचा
जानकारी के मुताबिक, शादी में मेहमानों के बीच खाना परोसा जा रहा था. इसी दौरान चिकन फ्राई को लेकर घराती और बराती पक्ष में बहस शुरू हो गई. कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को चिकन नहीं मिल पाया, जिसके बाद पहले तकरार और फिर तेज आवाज में बहस शुरू हो गई. देखते-देखते मामला इतना बढ़ गया कि लोग एक-दूसरे को धक्का-मुक्की करने लगे.
View this post on Instagram
कुछ ही सेकंड में बात हाथापाई तक पहुंच गई और दोनों पक्षों के लोग लात-घूंसों से एक-दूसरे पर टूट पड़े. बर्तन गिराने लगे, कुर्सियां फेंकने लगें और अफरा-तफरी मच गई. शादी में मौजूद महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई. कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, पर माहौल इतना गर्म था कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था.
हंगामा होते ही पुलिस मौके पर पहुंची
हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाया और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया. अफसरों ने मौके पर मौजूद लोगों से बात की और किसी तरह स्थिति सामान्य हुई. बताया जा रहा है कि इस झगड़े में कई लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. पुलिस की मौजूदगी में ही शादी की बाकी रस्में पूरी कराई गईं, ताकि कार्यक्रम में और कोई परेशानी न आए.
