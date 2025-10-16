उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सामान्य बना हुआ है. दिन के समय में धूप निकल रही हैं तो वहीं सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी महसूस हो रही हैं. जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसी और कूलरों को बंद कर दिया है. प्रदेश में आज 16 अक्टूबर को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान हैं. आने वाले 5 दिनों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के दोनों संभाग पश्चिमी और यूपी में आज गुरुवार को मौसम शुष्क रहने का ही अनुमान जताया गया हैं. दिन के समय आसमान एकदम साफ़ रहेगा और धूप निकलेगी. जबकि शाम को मौसम हल्का सर्द रहेगा.

यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम

प्रदेश के सभी 75 जिले ग्रीन जोन में हैं. कहीं भी कोई बारिश या तेज हवाओं की चेतावनी नहीं दी गई हैं. प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक दीपावली तक ऐसा ही मौसम रहेगा. इसके बाद सर्दी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

17-18 अक्टूबर को भी पूर्वी और पश्चिमी संभाग में मौसम के शुष्क रहने का ही अनुमान जताया गया. दीपावली के त्योहार तक पूरे प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहेगा. इस दौरान कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है. हालांकि पहाड़ों पर सर्दी बढ़ने की वजह से रातें धीरे-धीरे सर्द हो सकती हैं.

इन जिलों में सबसे कम रहा तापमान

यूपी में अगले पांच दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन होने का अनुमान नहीं है. यूपी में इन दिनों अधिकतम तापमान 29-34 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा हैं. बीते 24 घंटों में उरई, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी जिले सबसे अधिक गर्म दर्ज किए गए. जबकि कानपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, मेरठ और शाहजहांपुर में रात में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया.

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां बुधवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. लखनऊ में भी आज मौसम साफ़ रहेगा और धूप निकलेगा. वहीं आगरा में न्यूनतम तापमान 19.8, नोएडा में न्यूनतम तापमान 19, प्रयागराज में 20 और अयोध्या में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.