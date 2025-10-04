उत्तराखंड में अगले दो दिन तक बारिश की चेतवानी, मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट

उत्तराखंड में अगले दो दिन बारिश, ओलावृष्टि और हिमपात को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. देहरादून समेत सात जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की सम्भावना है. जबकि सोमवार के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को बारिश में यात्रा न करने की सलाह दी है. इसके अलावा सभी जगह NDRF, SDRF के साथ राज्य पुलिस और राजस्व टीमों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को देहरादून समेत 7 जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं. जबकि रविवार से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गयी है. इसके साथ ही रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून एवं हरिद्वार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी एवं नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि एवं तीव्र बारिश की आशंका जताई गई है. वही पहाड़ी जनपदों में ऊंची चोटियों पर भारी ओलावृष्टि एवं बर्फ पड़ने को लेकर जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कुछ जिलों में हो हल्की बारिश सकती है.

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रही स्थिति

मौसम विभाग के मुताबिब मानसून तो चला गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बारिश और बादल बन रहे हैं. जो आने वाले समय में तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास देंगे. इसी के कारण कहीं कहीं धूप खिली है जबकि कई जगह बारिश बन रही है. अगले एक सप्ताह बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ की पूरी संभावना है.