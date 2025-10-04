मेरठ: लाइव मर्डर की रील के शौकीन और आदिल हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में आदिल मर्डर केस का मुख्य आरोपी जुलकमर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसके दोनों पैरों में गोली लगी है. वहीं उसका साथी हमजा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब हो गया.

एसएसपी मेरठ विपिन टाडा के अनुसार, देर रात पुलिस टीम लोहियानगर क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए. पुलिस ने जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा किया तो अचानक दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में जुलकमर को गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी का नाम हमजा बताया, जो मौके से फरार हो गया.

हत्या कांड और वायरल वीडियो का कनेक्शन

पुलिस जांच में यह सामने आया कि 30 सितंबर को लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की राधना वाली गली निवासी आदिल की हत्या इन्हीं दोनों ने की थी. जुलकमर ने गोली चलाई थी और हमजा ने इस पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड किया था. बाद में हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और पुलिस-प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर दिए थे.

रंजिश का खुलासा और आगे की कार्रवाई

पुलिस के द्वारा पूछताछ में जुलकमर ने खुलासा किया कि हत्या की साजिश हमजा ने रची थी. दरअसल, हमजा की आदिल से पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिलाया. 30 सितंबर को आदिल का शव लोहियानगर क्षेत्र में ट्यूबवेल के पास बरामद हुआ था. एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि फरार आरोपी हमजा की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.