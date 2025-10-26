Video: बाइक पर बैठे शख्स पर बंदर ने बोला हमला, पैर में काट भागा, गाजियाबाद का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर में सीकरी फाटक के पास बाइक सवार युवक पर बंदर ने अचानक हमला किया और उसे काट लिया. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. देखें वीडियो.
UP News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मोदीनगर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में सीकरी फाटक क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने स्थानीय लोगों को डर के माहौल में डाल दिया. घटना में एक युवक अपनी बाइक के साथ सड़क किनारे खड़ा था. तभी अचानक एक बंदर वहां आ गया और उस पर हमला कर दिया.
हमले से युवक को आई चोटें
यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बंदर अचानक युवक के पास आता है और उस पर हमला करता है. युवक संतुलन खो बैठता है और घायल हो जाता है. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद को दौड़े और उसे अस्पताल पहुंचाया गया. वीडियो को देखकर लोग काफी हैरान और चिंतित हैं.
इस दौरान युवक को काट भी लिया गया. सौभाग्य से युवक को केवल मामूली चोटें आई हैं, लेकिन यह घटना इलाके के लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मोदीनगर इलाके में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.
लोगों ने ठोस कार्रवाई की मांग की
स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को इस मामले की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. लोग चाहते हैं कि बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएं ताकि किसी और को घायल होने का सामना न करना पड़े. स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द उपाय करें ताकि लोग बिना डर के सड़क पर जा सकें. इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर स्पष्ट है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो बंदरों के हमले और बढ़ सकते हैं.
