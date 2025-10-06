Video: पहले सींग मार नाली में गिराया, फिर कुचला, सांड का बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, देखें वीडियो

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड के जानलेवा हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सांड को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सांड उसी पर हमला कर देता है और नाली में गिराकर कुचलने लगता है.

हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घटना एक घर के बाहर हुई. बुजुर्ग व्यक्ति डंडी से सांड को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांड उस पर टूट पड़ा. अचानक सांड ने बुजुर्ग को सींगों से धक्का दिया, जिससे वह पास की नली में जा गिरा. इस दौरान बुजुर्ग गंभीर रूप से डर गया और आसपास के लोग भी घबरा गए.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

घटना के समय घर में एक महिला मौजूद थी. जब उसने देखा कि सांड बुजुर्ग पर हमला कर रहा है, तो उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया. सांड थोड़ी देर वहां रहा, फिर धीरे-धीरे वहां से चला गया. जब सांड चला गया, तब महिला ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा और बुजुर्ग की हालत को समझा.

इलाके में डर का माहौल

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सांड बहुत ही हिंसक हो गया है और पहले भी इसी ने किसी अन्य व्यक्ति को घायल किया था. ऐसे लगातार हमलों से इलाके में डर का माहौल बन गया है. लोग अब डर के कारण घरों से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं.

पुलिस और नगर निगम की टीम को इस घटना की जानकारी दी गई है. प्रशासन ने कहा है कि वे सांड को पकड़ने करने के लिए विशेष उपाय करेंगे. इसके अलावा वन विभाग को भी सूचित किया गया है ताकि जंगली जानवर को सुरक्षित तरीके से इलाके से हटाया जा सके.