Video: फिल्मी सीन! ट्रेलर ने ओवरटेक कर रही WagonR को कई मीटर खदेड़ा, सोनभद्र का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के ककरी झूलन ट्राली इलाके से एक बड़ा हादसा टल गया. यहां एक कार चालक ने लापरवाही दिखाते हुए गलत दिशा से तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की. सामने से आ रहे ट्रेलर चालक ने सूझबूझ दिखाई और अपनी गाड़ी को सही समय पर नियंत्रित कर लिया. इसी समझदारी के कारण कार और उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए.

ट्रेलर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

यह पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चालक अचानक गलत दिशा से निकलकर ओवरटेक करने की कोशिश करता है. ठीक उसी वक्त सामने से एक ट्रेलर आ रहा होता है.

अगर ट्रेलर चालक ने अपनी गाड़ी को समय रहते नियंत्रित न किया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. ट्रेलर ने कार को हल्की टक्कर मारते हुए उसे किनारे की ओर घसीट दिया. इस टक्कर में कार को कुछ नुकसान हुआ लेकिन गनीमत रही कि उसमें बैठे लोगों की जान बच गई.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में तेज रफ्तार और गलत दिशा में गाड़ी चलाने की घटनाएं आम होती जा रही हैं. कई बार ओवरटेक करने के चक्कर में सड़क पर हादसे हो जाते हैं. वहीं ट्रेलर चालक की होशियारी और समय पर लिए गए फैसले से सभी लोग सुरक्षित रहे.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखने के बाद लोग ट्रेलर चालक की तारीफ कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि उसकी समझदारी ने कई जिंदगियां बचा लीं. वहीं दूसरी ओर लोग कार चालक की लापरवाही की आलोचना भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि सड़क पर इस तरह गाड़ी चलाना अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है.