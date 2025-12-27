हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: विनय त्यागी की कस्टडी में मौत पर बहन ने उठाए सवाल, '700 करोड़ के राज' के चलते मर्डर!

उत्तराखंड: विनय त्यागी की कस्टडी में मौत पर बहन ने उठाए सवाल, '700 करोड़ के राज' के चलते मर्डर!

Haridwar News: सीमा त्यागी का आरोप है कि देहरादून से करीब 750 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, ज्वैलरी और बेनामी संपत्तियों के अहम कागजात शामिल थे.

By : दानिश खान | Updated at : 27 Dec 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के लक्सर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद मामला अब सिर्फ एक अपराधी की मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह 700 से 750 करोड़ रुपये की कथित चोरी, प्रवर्तन निदेशालय (ED), पुलिस की भूमिका और बड़े आपराधिक नेटवर्क की परतें खोलता नजर आ रहा है. विनय त्यागी की बहन सीमा त्यागी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने इस पूरे प्रकरण को और सनसनीखेज बना दिया है.

सीमा त्यागी का आरोप है कि देहरादून से करीब 750 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, ज्वैलरी और बेनामी संपत्तियों के अहम कागजात शामिल थे. यह संपत्ति गाजियाबाद के एक बड़े ठेकेदार और बिजनेसमैन सुभाष त्यागी की बताई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि सुभाष त्यागी को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि उनके यहां ED की रेड होने वाली है. इसी डर से उन्होंने अपनी नगदी, जेवरात और बेनामी संपत्तियों के कागजात देहरादून में अपने एक डॉक्टर मित्र के घर भिजवा दिए.

बताया जाता है कि यह सारा माल एक गाड़ी में भरकर देहरादून भेजा गया, जहां उसे सुरक्षित रखने की योजना थी. कुल संपत्ति का आंकड़ा 700 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि किसी एजेंसी ने नहीं की है.

पार्टी से शुरू हुई साजिश

कहानी में मोड़ तब आया जब इसी डॉक्टर के यहां एक पार्टी आयोजित हुई, जिसमें विनय त्यागी भी गेस्ट के रूप में मौजूद था. शराब का दौर चला और नशे की हालत में डॉक्टर ने कथित तौर पर सारा राज विनय त्यागी को बता दिया- कि उसके घर में करोड़ों की नकदी, जेवरात और बेहद कीमती कागजात छिपाए गए हैं.

यहीं से हिस्ट्रीशीटर विनय त्यागी का ‘खुराफाती दिमाग’ सक्रिय हुआ. पहले से हत्या, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त विनय ने तुरंत अपने साथियों को फोन कर देहरादून बुला लिया. आरोप है कि रात में गाड़ी का शीशा तोड़कर वह तमाम संपत्ति और कागजात निकाल लिए गए और विनय त्यागी फरार हो गया.

एफआईआर और अधूरी बरामदगी

सुबह जब डॉक्टर को होश आया तो उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि एफआईआर महज चार लाख रुपये की चोरी की दर्ज कराई गई. इससे संदेह और गहराता है कि असली रकम और कागजात को जानबूझकर छुपाया गया.

इसके बाद पुलिस ने विनय त्यागी की तलाश तेज की. सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने अधिकांश नकदी तो बरामद कर ली, लेकिन कुछ ऐसे कागजात हाथ नहीं लगे, जिनकी कीमत कथित तौर पर बरामद धनराशि से भी कहीं ज्यादा थी. यहीं से विनय त्यागी पर दबाव बढ़ने लगा.

पुलिस कस्टडी और मौत

सीमा त्यागी का आरोप है कि विनय त्यागी इस पूरे मामले में ED या किसी दूसरी केंद्रीय एजेंसी के सामने सच उगलने वाला था. इसी वजह से उसे पेशी के दौरान रास्ते में ही मारने की साजिश रची गई. लक्सर में पुलिस कस्टडी के दौरान हुए हमले में विनय त्यागी गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में एम्स ऋषिकेश में उसकी मौत हो गई. बहन का आरोप है कि इस साजिश में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका संदिग्ध है.

मेरठ से दुबई तक का आपराधिक सफर

विनय त्यागी का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा है. उसका मेरठ से पुराना नाता था और वह कुछ समय जागृति विहार में किराए के मकान में रहा. 2015 में मेरठ में दो युवकों के अपहरण और हत्या के मामले में उसका नाम पहली बार बड़े स्तर पर सामने आया. इसी केस में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ.

धीरे-धीरे विनय त्यागी बदन सिंह बद्दो और नीरज भाटी जैसे कुख्यात अपराधियों के गैंग से जुड़ गया. उस पर हत्या, अपहरण और डकैती के करीब 58 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के एक मुकदमे में वह लंबे समय तक वांछित रहा.

पुलिस दबाव बढ़ने पर वह कुछ समय दुबई में भी रहा और वेस्ट यूपी में अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश करता रहा. चोरी-छिपे भारत लौटकर वह दिल्ली में किराए के फ्लैट में रहने लगा, जहां से जून 2024 में मेरठ एसओजी ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

खामोशी की नींद’

अब विनय त्यागी की मौत के बाद सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ एक अपराधी था या फिर किसी बड़े खेल का मोहरा? चर्चाओं में कहा जा रहा है कि उसके पास ऐसे कागजात और जानकारियां थीं, जो कई बड़े चेहरों के लिए खतरा बन सकती थीं.

जितने मुंह, उतनी बातें- लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि विनय त्यागी की खामोशी से कई लोगों ने राहत की सांस ली है. क्या यह एक सुनियोजित हत्या थी? क्या 700–750 करोड़ की यह कहानी कभी आधिकारिक जांच में सामने आएगी? और क्या पुलिस व एजेंसियां इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगी? फिलहाल, विनय त्यागी की मौत ने उत्तराखंड से लेकर वेस्ट यूपी तक सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है, लेकिन सच अब भी परतों के नीचे दबा हुआ है.

29 साल 57 मुकदमों के बाद हुआ अंत 

मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव का कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू आखिरकार उत्तराखंड की धरती पर अपने आपराधिक जीवन का अंत कर गया. करीब 29 वर्षों तक अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे विनय त्यागी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अन्य राज्यों में हत्या, अपहरण, डकैती, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 57 संगीन मुकदमे दर्ज थे। उसकी मौत के साथ ही पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में दहशत का एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया.

1996 में पहला जुर्म किया 

विनय त्यागी का नाम पहली बार वर्ष 1996 में अपराध की दुनिया में तब सामने आया, जब मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव में प्रेम-प्रसंग के विवाद में संदीप उर्फ टोनी और उसके बहनोई प्रदीप (निवासी पिलखुआ, गाजियाबाद) की हत्या कर दी गई. इसी दोहरे हत्याकांड ने विनय को जरायम की राह पर धकेल दिया. इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे-धीरे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की फेहरिस्त में शामिल हो गया.
और पढ़ें
Published at : 27 Dec 2025 06:10 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS Vinay Tyagi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
जम्मू और कश्मीर
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में लौटी रौनक, नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या में इजाफा
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में लौटी रौनक, नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या में इजाफा
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Kerala News: Kerala में BJP को ऐतिहासिक जीत, Thiruvananthapuram नगर निगम में कब्जा |ABPLIVE
Tharoor ने कर दिया PM Modi को वार्न! Pakistan से सावधान! | ABPLIVE
Winter Storm Devin: 1802 फ्लाइट रद्द, 22349 में देरी, क्या करके मानेगा ये 'डेविन' तूफान? |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! घर में ही रहे... पड़ने वाली है भयंकर ठंड! |ABP LIVE
Islamic State Mass Protest: Islam के गढ़ में बगावत, मुस्लिम दुनिया के लिए चेतावनी? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
जम्मू और कश्मीर
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में लौटी रौनक, नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या में इजाफा
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घाटी में लौटी रौनक, नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या में इजाफा
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
केविन पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न की पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट मैच; गिरे 36 विकेट
पीटरसन और दिनेश कार्तिक ने मेलबर्न पिच पर उठाए सवाल, 2 दिन के अंदर खत्म हुआ टेस्ट; गिरे 36 विकेट
बॉलीवुड
Year Ender 2025: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये साल रहा बेहद खास, इन सितारों के घर बजी शादी की शहनाई
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये साल रहा बेहद खास, इन सितारों के घर बजी शादी की शहनाई
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
ऑटो
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Embed widget