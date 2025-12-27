मुजफ्फरनगर में RDF जलाने पर बवाल, किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी से गरमाया माहौल

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ते प्रदूषण ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनपद की फैक्टरियों में आरडीएफ के नाम पर बाहर से कचरा मंगाकर जलाया जा रहा है. जिससे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है.

शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर जिला कलेक्ट्रेट स्थित पंचायत सभागार में किसानों और फैक्ट्री मालिकों के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे. बातचीत के दौरान किसानों और फैक्ट्री मालिकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

जनपद में कचरा जलाने की अब नहीं दी जाएगी अनुमति- राकेश टिकैत

बैठक के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जनपद में बाहर से कचरा लाकर जलाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी. अगर बाहर से ट्रक भरकर कचरा आया, तो किसान आंदोलन तेज करेंगे. फैक्ट्री मालिकों में हिम्मत है तो बाहर से कचरा लाकर दिखाएं.

फैक्ट्री बंद कर जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी मिल की चाबी- पंकज अग्रवाल

राकेश टिकैत की चेतावनी पर फैक्ट्री मालिक पंकज अग्रवाल ने भी दो टूक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि आरडीएफ जलाने की अनुमति सरकार से है. अगर दबाव बनाया गया तो फैक्ट्री बंद कर मिल की चाबी जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी. फैक्ट्री मालिकों ने साफ कहा कि दहशत के माहौल में मिल चलाना संभव नहीं है.

