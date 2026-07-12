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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांवड़ यात्रा से पहले फिर गरमाया नेम प्लेट विवाद, योगी के मंत्री ने होटल मालिकों से क्या कहा?

यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले फिर गरमाया नेम प्लेट विवाद, योगी के मंत्री ने होटल मालिकों से क्या कहा?

Sawan 2026: मुजफ्फरनगर पहुंचे योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर स्पष्ट पहचान और खाद्य सामग्री की जानकारी प्रदर्शित करने की बात कही है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 12 Jul 2026 01:49 PM (IST)
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सावन और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नेम प्लेट का मुद्दा चर्चा में आ गया है. मुजफ्फरनगर पहुंचे योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर स्पष्ट पहचान और खाद्य सामग्री की जानकारी प्रदर्शित करने की बात कही है.

योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का कहना है कि दुकानों के नाम और वहां मिलने वाले भोजन को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, ताकि विवाद की स्थिति पैदा न हो. गौरतलब है कि आगामी 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मुजफ्फरनगर प्रशासन तैयारियों में जुटा है.

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होटल्स में प्रदर्शित हो खाद्य सामग्री की जानकारी- कपिल देव अग्रवाल

इसी बीच राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह केवल कांवड़ यात्रा का नहीं, बल्कि पूरे साल का विषय है. उनके मुताबिक हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले श्रद्धालु भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में होटल और ढाबों पर यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि वहां शाकाहारी या मांसाहारी भोजन उपलब्ध है.

होटल संचालकों से स्पष्ट जानकारी लिखने कहा?

मंत्री ने कहा कि यदि किसी होटल या ढाबे का नाम धार्मिक प्रतीकों से जुड़ा हो और वहां मांसाहारी भोजन परोसा जाता हो, तो इससे भ्रम और विवाद की स्थिति बन सकती है. उन्होंने होटल संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर सही और स्पष्ट जानकारी लिखें, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो. साथ ही प्रशासन से भी व्यवस्था सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार का तनाव रोकने के लिए पहले से निगरानी रखने को कहा है.

गौरतलब है कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर लाखों कांवड़िए मुजफ्फरनगर होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की ओर जाते हैं. पिछले वर्ष भी नेम प्लेट को लेकर विवाद देखने को मिला था. ऐसे में इस बार भी मंत्री के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Kapil Dev Aggarwal UP NEWS Muzaffarnagar News Kanwar Yatra 2026
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