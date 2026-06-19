हरिद्वार के भूपतवाला स्थित निष्काम धाम में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक आयोजित हुई. बैठक में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलशानंद साध्वी ऋतंभरा, महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश समेत देश-विदेश से पहुंचे संतों ने परिवार व्यवस्था, बच्चों में संस्कार, गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति को लेकर मंथन किया.

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह बैठक निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि मार्गदर्शन के लिए होती है. उन्होंने कहा कि आज परिवार व्यवस्था कमजोर हो रही है, इसलिए हिंदू परिवारों को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और भारतीय संस्कृति से जोड़ने का संकल्प लेना चाहिए.

बैठक में गाय सरंक्षण पर जोर

आलोक कुमार ने कहा कि न्यायालयों से आई कुछ नई व्यवस्थाओं पर समाज में चर्चा और कानूनों की समीक्षा की आवश्यकता है. गौ संरक्षण के विषय पर उन्होंने कहा कि गाय समाज और संस्कृति से जुड़ा विषय है, इसके संरक्षण को लेकर सरकार से आग्रह किया जाएगा. बंगाल को लेकर आलोक कुमार ने कहा कि वहां की जनता ने अपने भविष्य का निर्णय खुद किया है और चुनाव परिणाम यह संदेश देते हैं कि लोकतंत्र में जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है.

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गांव-गांव में लोगों को किया जाए जागरुक

निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने कहा कि बैठक के पहले सत्र में गांव संरक्षण, गांवों को संस्कारित करने और गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि गाय सनातन संस्कृति में माता का स्थान रखती है और उसके संरक्षण के लिए समाज को आगे आना होगा.

उन्होंने कहा कि गांवों में जाकर हवन, वेद, कर्मकांड और भारतीय संस्कृति के संस्कारों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाना चाहिए. वहीं राम मंदिर दान चोरी मामले पर साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस मामले में न्याय होगा.

उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देखना चाहिए. साध्वी ऋतंभरा ने बंगाल को लेकर कहा कि वहां की जनता ने अपने भाग्य का फैसला खुद किया है और समाज अपने भविष्य का निर्माता बन रहा है.

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