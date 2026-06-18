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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में जमीनी विवाद में खूनी खेल! घर में घुसकर परिवार पर हमला; बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

अमेठी में जमीनी विवाद में खूनी खेल! घर में घुसकर परिवार पर हमला; बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत

Amethi News In Hindi: गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए रायबरेली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना में शामिल दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Reported By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 18 Jun 2026 03:39 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी में बुधवार (17 जून ) रात लाठी डंडों और धारदार हथियार से लैस विपक्षियों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला कर दिया. जमीनी विवाद को लेकर हुए इस हमले में बुजुर्ग दंपत्ति बेटे बहू और दो बच्चे घायल हो गए. हमले के दौरान दबंगो ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की.

गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए रायबरेली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना में शामिल दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है

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क्या है पूरा मामला ?

कोतवाली क्षेत्र के दलशाहपुर सैदपुर गांव निवासी रामफली पाल (65) पुत्र महावीर पाल का गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते कृष्ण कुमार सिंह और उनके परिजनो समेत आधा दर्जन से अधिक लोगो ने देर रात लाठी डंडों और धारदार हथियार से घर मे घुसकर हमला कर दिया. 

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हमले में रामफली गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी अनारा और बेटा सुनील पाल बहू किरन पाल और एक नाबालिक अनिकेत घायल हो गए. घटना के बाद घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने रामफली की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

छज्जा निकालने को लेकर हुआ था विवाद 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों ने कृष्ण कुमार सिंह मंजू सिंह,शीतला सिंह,अतुल सिंह,शिरोमणि सिंह समेत आधा दर्जन अज्ञाक्त लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सैदपुर दलशाहपुर गांव में देर रात करीब 12 बजे छज्जा निकालने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था.

परिजनों की तहरीर पर पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से दो अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है. साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS CRIME NEWS
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