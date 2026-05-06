ग्रेटर नोएडा में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे दनकौर के नवादा गांव के एक परिवार को मंगलवार को पंचायत ने राहत दे दी है. मामला शादी में डीजे बजाने को लेकर सामने आया था. उन्होंने अपने बेटे की शादी में पंचायत की रोक के बाद डीजे बजवाया था. मंगलवार को हुई पंचायत में नवादा गांव के राजीव नागर और उनके परिवार ने अपनी गलती मानी है. हालांकि, यह भी साफ किया है कि डीजे पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

दरअसल नवादा गांव में 22 मार्च को हुई पंचायत में शादी, भात, कुआं पूजन आदि में डीजे पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया था. उसके बाद गांव में राजीव नागर के बेटे की 27 अप्रैल को शादी हुई. उन्होंने अपने बेटे की शादी में डीजे बजवाया था. अब पंचायत ने इससे अपने निर्णय का उल्लंघन मानते हुए सामाजिक बहिष्कार कर दिया.

गलती मानने पर वापस लिया फरमान

पंचों ने पंचायत बुलाकर फैसला करते हुए राजीव नागर व उनके परिवार को शादी समारोह में बुलाने पर रोक लगाई थी. जिसके बाद से यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था. इसी मुद्दे पर पंचायत बुलाई गई. जिसमें राजीव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सामूहिक रुप से अपनी गलती मानी ली और इस बात को स्वीकार किया कि वो आगे से पंचायत के नियम को नहीं तोड़ेंगे.

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राजीव नागर और उनके परिवार द्वारा गलती मानने के बाद पंचायत ने अपना रुख़ नरम दिखाया. पंचायत का नेतृत्व करने वाले नरपत नागर ने कहा कि उन्होंने अपनी गलती मान ली है. ऐसे में उनके परिवार का बहिष्कार करना ठीक नहीं होगा और भविष्य में भी परिवार ने ऐसी गलती नहीं करने का प्रण लिया है. ऐसे में पंचायत उनके परिवार के बहिष्कार का फैसला वापस लेती है.

पंचायत ने कहा कि उनके द्वारा डीजे को लेकर इसलिए फैसला लिया गया है ताकि सामाजिक कार्यों में फूहड़तापन को दूर रखा जा सके और दूसरों को इससे कोई नुक़सान न हो. नरपत नागर ने कहा कि भविष्य में डीजे पर रोक रहेगी. साथ ही उसका उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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