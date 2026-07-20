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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में बारिश का कहर, कच्चे मकान की छत गिरी; 4 बच्चों सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

मुजफ्फरनगर में बारिश का कहर, कच्चे मकान की छत गिरी; 4 बच्चों सहित एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Muzaffarnagar News In Hindi: हबीबपुर गांव में रविवार को लगातार हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान की छत गिर गई, हादसे में चार बच्चों सहित एक 52 साल के व्यक्ति की मौत हो गई.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 20 Jul 2026 07:32 AM (IST)
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में कच्चे मकान की छत गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है, मकान के मलबे में एक परिवार के कई लोग दब गए. हादसे की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, पुलिस, प्रशासन और राहत दल ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर बचाव अभियान शुरू किया. पुलिस अधिकारियों ने इस हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जान गवाने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक घटना मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र से सामने आई है, यहां स्थित हबीबपुर गांव में रविवार को लगातार हो रही बारिश एक परिवार के लिए काल बन गई. बारिश की वजह से एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया, जिसके मलबे में एक ही परिवार के कई लोग दब गए. वहीं, स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन को मामले की सूचना दी गई.

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हादसे में 4 सहित 5 लोगों की मौत की पुष्टि

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर बचाव अभियान शुरू किया गया. बताया गया कि हादसे में 52 वर्षीय इस्लामुद्दीन, आठ माह के जीशान, दो वर्षीय आहद, पांच वर्षीय अलशिफा और करीब 12 वर्षीय रुकसार को बाहर निकाला गया, लेकिन सभी की मौत हो चुकी थी. इसके साथ ही हादसे में घायल रुकैया और सुमैया को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है.

हादसे पर अधिकारियों ने क्या कहा?

फिलहाल, पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है और राहत एवं बचाव कार्य जारी है. वहीं, इस घटना को लेकर सीएचसी बुढ़ाना के चिकित्सक डॉ. विकास ने पांच लोगों की मौत और दो के घायल होने की पुष्टि की है. वहीं, हबीबपुर गांव में हुई इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद इलाके में गम का माहौल है, हर कोई इस घटना से दुखी और आहत है.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 07:32 AM (IST)
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