हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVaranasi News: वाराणसी में सड़क हादसे के बाद बवाल, भीड़ की पिटाई से कार चालक की मौत, 7 नामजद

Varanasi News: वाराणसी में सड़क हादसे के बाद बवाल, भीड़ की पिटाई से कार चालक की मौत, 7 नामजद

Varanasi News In HIndi: फूलपुर थाना अंतर्गत एक अल्टो कार सड़क से गुजर रही थी. तभी सड़क के किनारे बैठी महिला कार की चपेट में आ गई. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को बुरी तरह पीट दिया.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 27 Apr 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को रोड एक्सीडेंट के बाद एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल रात्रि करीब 11:00 बजे वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत एक अल्टो कार सड़क से गुजर रही थी. तभी सड़क के किनारे बैठी महिला कार की चपेट में आ गई. पैर में चोट लगने के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठता है कि लोगों ने कार चालक को बुरी तरह पीट दिया. इसके बाद चालक को बीएचयू अस्पताल भेजा जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है. 

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है और इस मामले में सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी कैडर के IPS का बंगाल में वीडियो वायरल, अखिलेश यादव बोले- 'बीजेपी ने अपने एजेंट...'

रोड एक्सीडेंट के बाद कार सवार पर उतारा गुस्सा

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को रात्रि करीब 11:00 बजे मनीष कुमार सिंह अपनी कार से वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत सड़क मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान सड़क के किनारे बैठी महिला उनकी कार से ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, घायल महिला को इलाज के लिए भेजा जाता है. लेकिन इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोग गुस्से में आकर मनीष सिंह की जमकर पिटाई कर देते हैं.

मारकर लहू लुहान करने के बाद जब मनीष को बीएचयू अस्पताल भेजा जाता है तो कुछ ही घंटे इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद मृतक मनीष कुमार सिंह की आवास के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है विशेष तौर पर उनके परिजनों और समर्थकों में गुस्से को देखते हुए. 

7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा

इस मामले में एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान DCP नीतू काद्यान ने कहा कि घटना रविवार की है, रोड एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार मनीष सिंह को मारा था ,जिसके बाद उन्हें BHU अस्पताल भेजा गया , जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में 7 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. 

यह भी पढ़ें: चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 25 हजार पार

Published at : 27 Apr 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Accident News UP NEWS VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में सड़क हादसे के बाद बवाल, भीड़ की पिटाई से कार चालक की मौत, 7 नामजद
वाराणसी में सड़क हादसे के बाद बवाल, भीड़ की पिटाई से कार चालक की मौत, 7 नामजद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Baghpat News: बागपत में मामूली विवाद का खूनी अंजाम, किशोर की हत्या, कई घायल, इलाके में तनाव
बागपत में मामूली विवाद का खूनी अंजाम, किशोर की हत्या, कई घायल, इलाके में तनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी का बांदा रहा देश की सबसे गर्म जगह, 47.6°C तापमान दर्ज, तोड़े पिछले रिकॉर्ड
यूपी का बांदा रहा देश की सबसे गर्म जगह, 47.6°C तापमान दर्ज, तोड़े पिछले रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी कैडर के IPS का बंगाल में वीडियो वायरल, अखिलेश यादव बोले- 'बीजेपी ने अपने एजेंट...'
यूपी कैडर के IPS का बंगाल में वीडियो वायरल, अखिलेश यादव बोले- 'बीजेपी ने अपने एजेंट...'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Rain: दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना, भयंकर गर्मी से जल्द राहत की उम्मीद, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना, भयंकर गर्मी से जल्द राहत की उम्मीद, जानें देश में कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
क्या राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए आपको भी किया था अप्रोच? संजय सिंह ने दिया ऐसा जवाब
क्या राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए आपको भी किया था अप्रोच? संजय सिंह ने दिया ऐसा जवाब
आईपीएल 2026
दिल्ली का निकला दम, बेंगलुरु के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाकर ऑलआउट; हेजलवुड-भुवनेश्वर चमके
दिल्ली का निकला दम, बेंगलुरु के खिलाफ सबसे कम स्कोर बनाकर ऑलआउट; हेजलवुड-भुवनेश्वर चमके
रीजनल सिनेमा
करण औजला के Bisexual पोस्ट से मचा हंगामा, सिंगर बोले- फेक न्यूज़ है
करण औजला के Bisexual पोस्ट से मचा हंगामा, सिंगर बोले- फेक न्यूज़ है
विश्व
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
सैनिकों की मौत के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर ड्रोन से किया अटैक, बॉर्डर पर बिगड़े हालात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: ‘अब भय नहीं, भरोसा चाहिए, भाजपा चाहिए…’, बंगाल की जनता को PM मोदी का संदेश, जानें क्या कहा
‘अब भय नहीं, भरोसा चाहिए, भाजपा चाहिए…’, बंगाल की जनता को PM मोदी का संदेश, जानें क्या कहा
ट्रेंडिंग
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
भेष बदला, मंसूबे नहीं! साधु बनकर नफरत फैलाने वाला सत्यनिष्ठ निकला सनीउर रहमान, यूजर्स भी रह गए हैरान
शिक्षा
RPSC: कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
कब और कैसे शुरू हुआ था RPSC? कौन थे पहले अध्यक्ष, जानिए रोचक इतिहास
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget