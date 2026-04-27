वाराणसी में सड़क हादसे के बाद बवाल, भीड़ की पिटाई से कार चालक की मौत, 7 नामजद

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रविवार को रोड एक्सीडेंट के बाद एक दर्दनाक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल रात्रि करीब 11:00 बजे वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत एक अल्टो कार सड़क से गुजर रही थी. तभी सड़क के किनारे बैठी महिला कार की चपेट में आ गई. पैर में चोट लगने के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा इतना भड़क उठता है कि लोगों ने कार चालक को बुरी तरह पीट दिया. इसके बाद चालक को बीएचयू अस्पताल भेजा जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है और इस मामले में सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार होंगे.

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रोड एक्सीडेंट के बाद कार सवार पर उतारा गुस्सा

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को रात्रि करीब 11:00 बजे मनीष कुमार सिंह अपनी कार से वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत सड़क मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान सड़क के किनारे बैठी महिला उनकी कार से ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, घायल महिला को इलाज के लिए भेजा जाता है. लेकिन इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोग गुस्से में आकर मनीष सिंह की जमकर पिटाई कर देते हैं.

मारकर लहू लुहान करने के बाद जब मनीष को बीएचयू अस्पताल भेजा जाता है तो कुछ ही घंटे इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद मृतक मनीष कुमार सिंह की आवास के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है विशेष तौर पर उनके परिजनों और समर्थकों में गुस्से को देखते हुए.

7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा

इस मामले में एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान DCP नीतू काद्यान ने कहा कि घटना रविवार की है, रोड एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार मनीष सिंह को मारा था ,जिसके बाद उन्हें BHU अस्पताल भेजा गया , जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में 7 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

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