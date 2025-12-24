कोडीन कफ सिरप केस में CM योगी सख्त, शुभम जायसवाल पर 50 हजार का इनाम घोषित, LOC जारी

पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों के बाद अब यूपी सदन में कोडीन कफ सिरप का मामला गूंज रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं. वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर के बाद अब वाराणसी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है.

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार कोडीन कफ सिर्फ मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है. वहीं सदन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी उसके बाद वाराणसी पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है.

अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारी

वाराणसी पुलिस ने इस मामले के वांटेड शुभम जायसवाल पर अब 50 हजार का इनाम रखा है. इसके अलावा लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है. इस मामले में तीन अन्य आरोपियों के भी खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 50 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच के बाद जो भी दोषी होगा, पूरी प्रक्रिया के तहत उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा

इस मामले में समाजवादी पार्टी यूपी सरकार को घेरने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं चाहती है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद के बाद अब सोशल मीडिया पर भी ट्वीट कर निशाना साधा है. उन्होंने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अमित सिंह टाटा की एक तस्वीर शेयर की है.

हाईकोर्ट खारिज कर चुकी है गिरफ्तारी रद्द करने वाली याचिका

आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अब हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.