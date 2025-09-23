नवरात्रि सावन अथवा अन्य त्योहार के दौरान अक्सर धार्मिक आयोजन के साथ-साथ खानपान की दुकानों को लेकर भी अनेक विषय सुर्खियों में रहते हैं. इस बार भी शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते ही उत्तर प्रदेश में मीट मांस की दुकानों को बंद करने को लेकर अलग-अलग जनपद से तस्वीर सामने आ रही है. इसी बीच वाराणसी नगर निगम द्वारा भी नगर निगम सीमा क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है.

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव की तरफ से एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार 22 सितंबर से शुरू हो रहें नवरात्रि पर्व पर वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी मीट मुर्गा मछली की दुकान को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

दुकान खुली पाई गई तो होगी कार्रवाई

इस दौरान वाराणसी महापौर के दिशानिर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी द्वारा नियमित भ्रमण करके इस आदेश का अनुपालन कराया जाएगा. इसके अलावा अगर कोई भी विक्रेता द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में नवरात्र के दौरान इन दुकानों को खोला जाएगा, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

पूर्व में भी बंद रही है दुकान

इससे पूर्व में भी नवरात्रि अथवा महत्वपूर्ण पर्व के दौरान वाराणसी नगर निगम सीमा क्षेत्र के मीट मांस दुकानों को बंद रखने का दिशा निर्देश दिया गया था. विशेषतौर पर नवरात्र के दौरान पवित्रता और धार्मिक अनुष्ठान को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम की तरफ से यह फैसला लिया गया है.

हालांकि कुछ इसी तरह का आदेश यूपी के जनपद हापुड़ में भी जारी किया गया है. यहां भी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस-मछली आदि की दुकानों को नवरात्रि के दौरान बंद रखने का निर्णय लिया गया है. वहीं दुकानदारों ने त्यौहारों का सम्मान करते हुए फैसले की सराहना की है.

ये भी पढ़ें: UP International Trade Show 2025: ग्रेटर नोएडा में तीन चार्जिंग स्टेशन बनकर हुए तैयार, ई-वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी