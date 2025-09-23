ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितम्बर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे है. ट्रेड शो के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे है.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए शहर में तीन जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए है. यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से ठीक पहले ग्रेटर नोएडा में पहली बार सिटी पार्क, नॉलेज पार्क स्थित जीएनआईओटी और शारदा विश्वविद्यालय के पास तीन चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को नहीं होना पड़ेगा परेशान

इन चार्जिंग स्टेशनों से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने में भी सुविधा होगी. ई-चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को चार्जिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. ट्रेड शो में भी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि तीनों चार्जिंग स्टेशनों पर वाहनों की चार्जिंग शुरू हो गई है. अब ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले वाहन स्वामियों के साथ ही ट्रेड शो आने वाली इलेक्ट्रिक बसों व अन्य वाहनों की चार्जिंग की सुविधा हो गई है. जरूरत के अनुसार और भी चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जाएंगे.

एक्सपो मार्ट के आसपास नहीं खड़े हो सकेंगे वाहन

ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस विभाग की तरफ से एक्सपो मार्ट के आस—पास वाहन खड़ा करने पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से नो पॉर्किंग के बोर्ड भी चस्पा कर दिए गए है. एक्सपो मार्ट में आने वाले सभी वाहनों को ग्रेनो प्राधिकरण की तरफ सेक तैयार की गई वाहनों को खड़ा करने के लिए नासा पॉर्किंग में लाइट और बैरिकेडिंग कर दी गई है. जिसमें करीब 80 हजार से अधिक वाहन खड़े हो सकेंगे.

सड़क की जा रही चकाचक

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए नासा पॉर्किंग की तरफ जाने वाली सड़क का दोबारा से तैयार की जा रही है. एक साइड का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरी तरफ की सड़क पर भी तेजी के साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है. टूटी सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है. साथ ही एक्सपो मार्ट के आसपास डिवाइडर और अन्य जगह पर रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है.

यूपी रोडवेज की बस की जाएगी प्रर्दशित

एक्सपो मार्ट के अंदर विभिन्न स्टॉल्स को तैयार किया जा रहा है. वहीं, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी. यूपी रोडवेज की बसें भी ट्रेड शो के दौरान दिखाई देंगी. यूपी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बस स्टॉल पर पहुंच गई है.

जल जीवन मिशन और यूपी टूरिज्म की दिखेगी झलक

ट्रेड शो के दौरान लोगों को जल जीवन मिशन की धमक देखने को मिलेगी. इसके लिए नीचे के हॉल में जल जीवन मिशन का स्टाल तैयार किया जा रहा है. जिसमें पानी की टंकी बनाई गई है. इसके जरिए शहरी, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा देश-विदेश से आने वाले लोगों को पानी की बर्बाद को रोकने के उपाय के बारे में बताया जाएगा.

वहीं, यूपी टूरिज्म विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक धरोहर की झलक दिखाई जाएगी. इसमें राम मंदिर के साथ ही अन्य प्राचीन मंदिर को शोकेस किया जाएगा.