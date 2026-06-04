वाराणसी में रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान ध्वस्त, मंदिर भी टूटा

वाराणसी में मंगलवार (2 -3 जून) की मध्य रात्रि जिला प्रशासन और रेलवे के संयुक्त कार्रवाई की तरफ से धार्मिक स्थल और कब्रिस्तान पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण हुआ है. इस दौरान सैकड़ो की संख्या में सुरक्षाकर्मी आधा दर्जन पुलिस अधिकारी की तैनाती रही. वाराणसी के आदमपुर थाना स्थित राजघाट क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है, इसके दृष्टिगत रात्रि से लेकर सुबह तक यहां भारी पुलिस बल की तैनाती रही.

रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तर्ज पर बनाया जाएगा

वाराणसी के राजघाट स्थित काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया जाना प्रस्तावित है और इसी के दृष्टिगत उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन और रेलवे विभाग कि संयुक्त कार्रवाई में सैकड़ो वर्ष पुराना मस्जिद कब्रिस्तान और स्थानीय लोगों के मुताबिक एक मंदिर भी ध्वस्त किया गया. इस कार्रवाई के दौरान आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी, 500 से अधिक पैरामिलिट्री के जवान और रेलवे पुलिस के जवान मौजूद रहे. देर रात हुई इस कार्रवाई की चर्चा पूरे दिन बनारस के गलियों - चौराहा तक रही.

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दालमंडी के बाद यह सबसे बड़ी कार्रवाई

वाराणसी के दालमंडी में इन दिनों गलियों के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण का कार्य जारी है . इस बीच वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन विस्तारीकरण के लिए न्यायालय के आदेश पर हुए इस कार्रवाई के बाद स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और वहां पर मौजूदा समय में भी विकास कार्य तेजी से जारी है. इससे पहले स्थानीय लोगों को नोटिस दिया जा चुका था.

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