Varanasi News: बच्चे का पेंट में निकला टॉयलेट तो भड़की टीचर, जला दिया मासूम का प्राइवेट पार्ट

वाराणसी के पांडेपुर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक निजी स्कूल में नर्सरी के मासूम बच्चे के साथ कथित तौर पर ऐसी क्रूरता की गई, जिसने सभी को झकझोर दिया. आरोप है कि टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं मिलने पर बच्चे ने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया. इससे नाराज शिक्षिका ने बच्चे को कमरे में ले जाकर गर्म चाकू से उसका प्राइवेट पार्ट जला दिया और फिर उसकी पिटाई भी की.

मिली जानकारी के मुताबिक, पांडेपुर स्थित एक निजी स्कूल में केसरी कुमार का बेटा नर्सरी में पढ़ता है. बच्चे ने क्लास के दौरान अपनी शिक्षिका प्रीति कुशवाहा से बाथरूम जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया. कुछ देर बाद बच्चे ने मजबूरी में अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया.

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आरोप है कि इससे नाराज शिक्षिका बच्चे को दूसरे कमरे में ले गई और चाकू को आग में गर्म कर उसके प्राइवेट पार्ट को जला दिया. इतना ही नहीं, बच्चे की पिटाई भी की गई और उसे दोबारा ऐसी गलती न करने की धमकी भी दी गई.

घर पहुंचकर बच्चे ने सुनाई पूरी आपबीती

स्कूल से घर लौटने के बाद बच्चे ने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई. यह सुनकर परिवार के लोग हैरान रह गए. बच्चे की हालत देखकर परिजनों ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया और घटना के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद परिवार बच्चे को लेकर चिंतित हो गया और पुलिस की शरण ली.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शिक्षिका प्रीति कुशवाहा, स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 118(1) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में लोगों में भारी नाराजगी है और स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.