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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: बेटे की सगाई में शामिल होने पहुंचे शख्स को अज्ञात ने मारी गोली, पुलिस ने शुरू की जांच

वाराणसी: बेटे की सगाई में शामिल होने पहुंचे शख्स को अज्ञात ने मारी गोली, पुलिस ने शुरू की जांच

Varanasi News In Hindi: चौक थाना अंतर्गत बेनियाबाग के हरिजन बस्ती में राजन नामक व्यक्ति की अज्ञात शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपराधियों के हौसले बुलंद है, अपराधियों ने सगाई में शामिल होने पहुंचे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को वारदात स्थल से दो खोखा भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है. वहीं, इस गोलीकांड के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में बेनियाबाग हरिजन बस्ती से सामने आया है. बताया गया कि चारपाई पर सो रहे राजन नामक व्यक्ति की किसी अज्ञात ने गोली मारकर हत्या कर दी. राजन ने दो शादी की थी और एक बीवी के पुत्र की सगाई 20 जून को निर्धारित थी और उसी में शामिल होने के लिए पहुंचा था. वहीं घटना के बाद इस बात की चर्चा है कि इस तरह दिनदहाड़े किसी ने राजन को कैसे गोली मार दी.

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वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ आरोपी

वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत बेनियाबाग के हरिजन बस्ती में राजन नामक व्यक्ति की सुबह ही किसी ने गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना पर निकटतम एसीपी, एडीसीपी और थाने की फोर्स पहुंची. पुलिस की जांच मे सामने आया है कि मृतक अपने बेटे की 20 जून को प्रस्तावित सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचा था. पुलिस ने बताया है कि घटना के युवक अपने बेटे के साथ चारपाई पर सो रहा था तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसे गोली मार दी. आरोपी मौके से फरार हो गया है.

पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच

इस मामले में आपसी कलह के साथ-साथ किसी रंजिश के आधार पर भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. पुलिस का इस मामले पर साफ कहना है की परिजनों से भी पूछताछ किया जा रहा है और जल्द ही इस मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्त में होगा और घटना की प्रमुख वजह का खुलासा किया जाएगा.

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Published at : 15 Jun 2026 10:50 AM (IST)
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Varanasi News UP NEWS UP Police
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