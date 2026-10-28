'बैलट पेपर से मोदी पॉपुलर नहीं रहते', वाराणसी MLC चुनाव के रिजल्ट पर बोले संजय सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधान परिषद की शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है. भाजपा के प्रत्याशी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. उन्होंने EVM और बैलट पेपर से होने वाले चुनावों के नतीजों को लेकर सवाल उठाया है.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "ऐसा कौन सा “काला जादू” है कि EVM से मोदी जी लोकप्रिय हो जाते हैं? बैलट पेपर से मोदी जी “अलोकप्रिय” हो जाते हैं. वाराणसी में MLC का चुनाव बैलट से हुआ मोदी जी अलोकप्रिय हो गए."

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संजय सिंह का यह बयान वाराणसी में शिक्षक एमएलसी सीट पर सपा की जीत के बाद आया है. उन्होंने अपने बयान के जरिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदान प्रक्रिया और भाजपा के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है.

लाल बिहारी यादव ने 4,898 वोटों से दर्ज की जीत

वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव ने भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को हराया. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, लाल बिहारी यादव को कुल 10,958 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 6,060 वोट हासिल हुए. इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच 4,898 वोटों का अंतर रहा.

लाल बिहारी यादव को पहले चरण में 6,941 और दूसरे चरण में 4,017 वोट मिले. वहीं, डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को पहले चरण में 3,005 और दूसरे चरण में 3,055 वोट हासिल हुए.

स्नातक सीट पर भी सपा से पीछे भाजपा

वाराणसी में शिक्षक सीट पर हार के साथ ही भाजपा के लिए स्नातक सीट के नतीजे भी चर्चा में हैं. जानकारी के मुताबिक, स्नातक सीट पर भी भाजपा सपा से पीछे चल रही थी. पिछले चुनाव में भी सपा ने वाराणसी की शिक्षक और स्नातक, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार भी सपा ने अपने मौजूदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था.

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शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव की जीत के बाद वाराणसी के चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. संजय सिंह ने इसी नतीजे को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा है. हालांकि, स्नातक सीट पर अंतिम नतीजे की पुष्टि के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है.