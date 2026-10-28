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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बैलट पेपर से मोदी पॉपुलर नहीं रहते', वाराणसी MLC चुनाव के रिजल्ट पर बोले संजय सिंह

'बैलट पेपर से मोदी पॉपुलर नहीं रहते', वाराणसी MLC चुनाव के रिजल्ट पर बोले संजय सिंह

वाराणसी MLC चुनाव में सपा की जीत के बाद संजय सिंह ने BJP पर तंज कसा. उन्होंने EVM और बैलट पेपर से होने वाले चुनावों के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 28 Oct 2026 02:10 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधान परिषद की शिक्षक सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने जीत हासिल की है. भाजपा के प्रत्याशी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा. इस नतीजे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है. उन्होंने EVM और बैलट पेपर से होने वाले चुनावों के नतीजों को लेकर सवाल उठाया है.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, "ऐसा कौन सा “काला जादू” है कि EVM से मोदी जी लोकप्रिय हो जाते हैं? बैलट पेपर से मोदी जी “अलोकप्रिय” हो जाते हैं. वाराणसी में MLC का चुनाव बैलट से हुआ मोदी जी अलोकप्रिय हो गए."

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संजय सिंह का यह बयान वाराणसी में शिक्षक एमएलसी सीट पर सपा की जीत के बाद आया है. उन्होंने अपने बयान के जरिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मतदान प्रक्रिया और भाजपा के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है.

लाल बिहारी यादव ने 4,898 वोटों से दर्ज की जीत

वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा के निवर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव ने भाजपा के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को हराया. दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, लाल बिहारी यादव को कुल 10,958 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 6,060 वोट हासिल हुए. इस तरह दोनों उम्मीदवारों के बीच 4,898 वोटों का अंतर रहा.

लाल बिहारी यादव को पहले चरण में 6,941 और दूसरे चरण में 4,017 वोट मिले. वहीं, डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को पहले चरण में 3,005 और दूसरे चरण में 3,055 वोट हासिल हुए.

स्नातक सीट पर भी सपा से पीछे भाजपा

वाराणसी में शिक्षक सीट पर हार के साथ ही भाजपा के लिए स्नातक सीट के नतीजे भी चर्चा में हैं. जानकारी के मुताबिक, स्नातक सीट पर भी भाजपा सपा से पीछे चल रही थी. पिछले चुनाव में भी सपा ने वाराणसी की शिक्षक और स्नातक, दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार भी सपा ने अपने मौजूदा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था.

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शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव की जीत के बाद वाराणसी के चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. संजय सिंह ने इसी नतीजे को आधार बनाकर भाजपा पर निशाना साधा है. हालांकि, स्नातक सीट पर अंतिम नतीजे की पुष्टि के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना जरूरी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Oct 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Varanasi Mlc Elections SANJAY SINGH
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