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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में संजयन त्रिपाठी क्यों हैं पीछे? अखिलेश के फैसले से बिगड़ा सपा का पूरा गणित!

गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी क्यों हैं पीछे? अखिलेश के फैसले से बिगड़ा सपा का पूरा गणित!

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर कमलेश यादव का समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद उनके समर्थक नाराज हो गए. उन्होंने अपना मत दूसरी पार्टी से आए संजयन त्रिपाठी को न देकर रंजीत यादव को देना पसंद किया. 

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 28 Oct 2026 12:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 11 स्नातक-शिक्षक सीट पर चुनाव हुए, जिसमें कई सीटों पर नतीजे आ गए है जबकि कुछ पर अभी भी काउंटिंग चल रही है. इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रही गोरखपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के सारे समीकरण फेल हो गए. पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया वो तीसरे नंबर पर रहा.

इस बीच गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक से समाजवादी पार्टी के टिकट बदलने का फैसला चर्चा में है. पार्टी ने पहले कमलेश यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 3 अक्टूबर को उनका टिकट काटकर डॉ. संजयन त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया. इसके बाद कमलेश यादव के समर्थकों में नाराजगी की बात सामने आई थी. हालांकि उनके समर्थकों ने अपनी नाराजगी वोट कन्वर्ट ना करके दिखाई है.

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वित्त विहीन संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि समाजवादी पार्टी के लिए जिस कार्यकर्ता ने 17 जिलों में जाकर अपना वोट तैयार किया. सालों से मेहनत की उसका टिकट आखिर में कट गया. उसकी जगह बीजेपी से आए संजयन त्रिपाठी को टिकट दे दिया. ऐसे में आखिरी समय पर टिकट बदलने से उनके समर्थकों को झटका लगा. जिसे कमलेश यादव के समर्थकों ने पसंद नहीं किया. 

निर्दलीय प्रत्याशी को मिला फायदा 

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी और निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत यादव के बीच चली. हालांकि नतीजे से पहले यह लड़ाई ध्रुव कुमार त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी के बीच देखी जा रही थी. चर्चा है कि कमलेश यादव का समाजवादी पार्टी से टिकट कटने के बाद उनके समर्थक नाराज हो गए. उन्होंने अपना मत दूसरी पार्टी से आए संजयन त्रिपाठी को न देकर रंजीत यादव को देना पसंद किया. 

अखिलेश के PDA का रंजीत को मिला फायदा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीति में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग अहम भूमिका में है. ऐसे में शिक्षक एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी बदलने के फैसले ने पार्टी की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं. पार्टी ने पहले कमलेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था.

कमलेश यादव के समर्थकों का कहना है कि उनके पास उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का वोट, मदरसा बोर्ड का वोट और सीबीएससी टीचर के अलावा यादव समाज का पूरा सपोर्ट था. उन्होंने 6 साल मेहनत करके व्यक्तिगत वोट भी बड़ी संख्या में बनाए थे. टिकट काट जाने से यह वोट पूरी तरीके से रंजीत की तरफ डाइवर्ट हो गए. यानि जिस PDA की बात अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के लिए कर रहे थे वह निर्दलीय प्रत्याशी को मिल गया.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 28 Oct 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS UP MLC Election Result 2026
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