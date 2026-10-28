UP MLC चुनाव में सपा से जीतने वाले नेताओं से अखिलेश यादव ने किया बड़ा वादा, कहा- हम आएंगे

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के परिणाम आने का क्रम जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से जीते हुए उम्मीदवारों से बड़ा वादा किया है.

सपा चीफ ने साथ-साथ अपील भी की है. उन्होंने कहा है कि कोई विजय जुलूस न निकालें.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रहे, हमें शांति से इसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना है. कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, जिससे भाजपाई हमारे बीच घुसकर माहौल को बिगाड़ न पाएँ और हम पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा पाएं. हमें हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है. भाजपा गुंडागर्दी की साज़िश करके कभी भी हमारी छवि बिगाड़ सकती है.

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यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि हम आप सबका अभिनंदन स्वयं करेंगे, हो सका तो आपके क्षेत्र में आकर करेंगे.

इस बीच आप सभी जीते हुए एमएलसी, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए, जिन्होंने इस जीत में आपका समर्थन-सहयोग करके आपको जिताया है. हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का भी सम्मान करेंगे.

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूपी में 6 सीटों पर बीजेपी, 5 पर एसपी आगे है. वहीं 5 पर बीजेपी और 2 सपा पर जीत चुकी है.

आगरा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने शिक्षकों की MLC सीट जीती. उन्होंने मतगणना के दौरान मारपीट का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, हमारे शिक्षक साथियों को बहुत परेशान किया गया था. बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गई थी. यह बहुत पीड़ादायक था. शिक्षक MLC का चुनाव बदल चुका है. मेरा मानना है कि इसमें कभी शिक्षक नहीं लड़ेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की एक छवि थी कि यह आतंकवादियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ है मगर जब मैंने देखा कि मेरे साथियों को डराया और धमकाया जा रहा है और बूथ कैप्चरिंग देखी तो वह छवि टूट गई... हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी समाज के लिए काम करते हैं.