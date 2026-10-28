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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC चुनाव में सपा से जीतने वाले नेताओं से अखिलेश यादव ने किया बड़ा वादा, कहा- हम आएंगे

UP MLC चुनाव में सपा से जीतने वाले नेताओं से अखिलेश यादव ने किया बड़ा वादा, कहा- हम आएंगे

UP MLC चुनाव में सपा से जीतने वाले नेताओं से अखिलेश यादव ने किया बड़ा वादा, कहा- हम आएंगे

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के परिणाम आने का क्रम जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी से जीते हुए उम्मीदवारों से बड़ा वादा किया है.

सपा चीफ ने साथ-साथ अपील भी की है. उन्होंने कहा है कि कोई विजय जुलूस न निकालें.   

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि आपको और आपके साथियों को जीत की बहुत-बहुत बधाई, लेकिन ध्यान रहे, हमें शांति से इसे सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना है. कोई हो-हल्ला या जुलूस नहीं, जिससे भाजपाई हमारे बीच घुसकर माहौल को बिगाड़ न पाएँ और हम पर हुड़दंग करने का आरोप न लगा पाएं. हमें हर तरह के षड्यंत्र और झूठे आरोपों से बचना है, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है. भाजपा गुंडागर्दी की साज़िश करके कभी भी हमारी छवि बिगाड़ सकती है.

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यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि हम आप सबका अभिनंदन स्वयं करेंगे, हो सका तो आपके क्षेत्र में आकर करेंगे.

इस बीच आप सभी जीते हुए एमएलसी, उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए, जिन्होंने इस जीत में आपका समर्थन-सहयोग करके आपको जिताया है. हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों का भी सम्मान करेंगे.

समाचार लिखे जाने तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यूपी में 6 सीटों पर बीजेपी, 5 पर एसपी आगे है. वहीं 5 पर बीजेपी और 2 सपा पर जीत चुकी है.

आगरा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आकाश अग्रवाल ने शिक्षकों की MLC सीट जीती. उन्होंने मतगणना के दौरान मारपीट का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, हमारे शिक्षक साथियों को बहुत परेशान किया गया था. बूथ कैप्चरिंग शुरू हो गई थी. यह बहुत पीड़ादायक था. शिक्षक MLC का चुनाव बदल चुका है. मेरा मानना है कि इसमें कभी शिक्षक नहीं लड़ेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार की एक छवि थी कि यह आतंकवादियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ है मगर जब मैंने देखा कि मेरे साथियों को डराया और धमकाया जा रहा है और बूथ कैप्चरिंग देखी तो वह छवि टूट गई... हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी समाज के लिए काम करते हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 28 Oct 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Bjp UP News Up Mlc Election 2026
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