हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'

वाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'

Varanasi Masane Ki Holi: काशी विद्वत परिषद और कुछ अन्य संगठनों ने महाश्मशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित किये जाने वाले 'मसाने की होली' कार्यक्रम का विरोध किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 23 Feb 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित किये जाने वाले 'मसाने की होली' कार्यक्रम का विरोध शुरू हो गया है. काशी विद्वत परिषद और कुछ अन्य संगठनों ने 'मसाने की होली' कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा है कि यह परम्परा शास्त्र सम्मत नहीं है.

काशी विद्वत परिषद के सदस्य पंडित विनय पांडेय ने सोमवार को कहा कि महाश्मशान में होली खेलना 'शास्त्र सम्मत' नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और इसे प्राचीन परंपरा बता रहे हैं. पांडेय ने कहा कि श्मशान की एक मर्यादा होती है, वह उत्सव मनाने की जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि अब तो युवक-युवतियां श्मशान में ‘‘फूहड़ तरीके से होली खेलकर मर्यादा को तार-तार’’ कर रहे हैं.

'युवक-युवतियां नशा करके करने लगे हुड़दंग'

वहीं सनातन रक्षक दल की प्रदेश इकाई अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि मसाने की होली 2014 में औघड़ बाबाओं को ठंडाई पिलाने के नाम पर शुरू की गयी था और बाद में दावा किया जाने लगा कि यह 400 साल पुरानी परंपरा है. उन्होंने दावा किया औघड़ बाबाओं के नाम से शुरू की गयी मसाने की होली में युवक-युवतियां नशा करके हुड़दंग करने लगे हैं.

'बिना कारण नहीं जाना चाहिये श्मशान'

शर्मा ने कहा कि सामान्य मनुष्य को बिना कारण श्मशान में जाना भी नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि पुराणों में लिखा है कि बिना कारण श्मशान में जाने वाले व्यक्ति को एक महीने तक सूतक लगता है और ऐसे लोग बाद में मंदिरों में जाकर उन्हें भी अपवित्र करते हैं.

'श्मशान में होली खेलने की परंपरा, काशी को बदनाम करने की साजिश'

दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्रा के लोकप्रिय गीत 'मसाने की होली' का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि विख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ने स्पष्ट किया था कि उनका यह गीत दिगंबर (शिव) के लिए गाया था, न कि इस प्रथा के समर्थन में. शर्मा ने कहा कि श्मशान में होली खेलने की यह परंपरा काशी को बदनाम करने की साजिश है और इसे तत्काल बंद कराया जाना चाहिए.

'काशी विद्वत परिषद के सभी सदस्य बाहरी'

वहीं, मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली का आयोजन करने वाले गुलशन कपूर ने कहा कि बनारस में कितने काशी विद्वत परिषद हैं, अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है. उन्होंने दावा किया कि काशी विद्वत परिषद के सभी सदस्य बाहरी हैं और उन्हें काशी की परंपरा और शास्त्रों का ज्ञान नहीं है.

कपूर ने कहा, 'उन्हें यह भी नहीं पता कि काशी श्मशान की भूमि है और स्वयं महादेव महाश्मशान में चिता भस्म से होली खेलने आए हैं. इसका जिक्र वेद पुराण के साथ ही दुर्गा सप्तशती में भी किया गया है.’’उन्होंने दावा किया कि ‘मुगल आक्रांताओं’ की वजह से मसाने की होली की प्रथा खत्म सी हो गई थी और अब इसे फिर से जीवित किया गया है.

कपूर ने आरोप लगाया कि कुछ ‘‘चंदाजीवी लोग’’ इस आयोजन की आड़ में चंदा लेकर कमाई करना चाहते हैं, मगर उनकी यह मंशा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वे मसाने की होली को बदनाम कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS Varanasi Masane Ki Holi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'
वाराणसी: मसाने की होली का विरोध, संगठनों की दलील, 'यह परंपरा शास्त्र सम्मत नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लुधियाना जा रही डबल डेकर बस का एक्सीडेंट, 16 घायल, पांच की मौत
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लुधियाना जा रही डबल डेकर बस का एक्सीडेंट, 16 घायल, पांच की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले 'राम' पार्टी का ऐलान, मथुरा से बजा बिगुल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?
यूपी चुनाव 2027 से पहले 'राम' पार्टी का ऐलान, मथुरा से बजा बिगुल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
सोनभद्र में बड़ा हादसा, मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
Advertisement

वीडियोज

Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Bollywood News: शादी के ऐलान के बाद उदयपुर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
Trump के 15% Tariffs से Market में हलचल, Gold-Silver बन गए Safe Haven | Paisa Live
Mannat: मन्नत का 'मैगनेट' जैसा खिंचाव, बिना दस्तक दिए पहुँचीं विक्रांत के बेडरूम में
Terror Module: बांग्लादेश से भारत को दहलाने की बड़ी साजिश! कौन है मास्टरमाइंड? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर, अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक... स्पीकर ओम बिरला ने बनाए सांसदों के ग्रुप, विपक्ष के इन नेताओं को मिली जगह
थरूर, अखिलेश से ओवैसी तक... ओम बिरला ने बनाए ग्रुप, विपक्ष के इन नेताओं को मिली जगह
बिहार
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, सबका इलाज करूंगा'
सदन में विपक्ष पर उखड़े सम्राट चौधरी, 'गृह मंत्री हूं… आप लोगों की भी फाइल है, इलाज करूंगा'
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड माहिका के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक पांड्या
सुपर-8 के अगले मैच के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, गर्लफ्रेंड के गले में हाथ डाले दिखे हार्दिक
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 vs Toxic: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक: यश की फिल्म के सामने फीकी पड़ी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, इन दो मामलों में बुरी तरह पिछड़ी
विश्व
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
'जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें...', इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दी चेतावनी, हालात गंभीर
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Embed widget