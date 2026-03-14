बदायूं HPCL प्लांट डबल मर्डर केस की SIT करेगी जांच, CM योगी ने दिए निर्देश, जानें और क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले स्थित एचपीसीएल ( Hindustan Petroleum Corporation Limited) के बायोगैस प्लांट में दो कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदितत्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने से एसआईटी मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने बताया है कि CBG प्लांट में सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस चौकी स्थापित की गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं की घटना को लेकर एक्स हैंडल (पूर्व ट्वीटर) में बताया कि, "जनपद बदायूं के CBG प्लांट की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर त्वरित कार्रवाई की गई है." उन्होंने कहा कि, "निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हेतु मंडलायुक्त बरेली की अध्यक्षता में एक SIT का भी गठन किया गया है."

'CBG प्लांट में की गई पुलिस चौकी की स्थापना'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि "इस संबंध में अवगत कराना है कि दोषी पहले ही गिरफ्तार है, परंतु इसके बाद भी कोई साजिश की संभावना दिखती है तो प्रदेश सरकार के अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने बताया कि, "CBG प्लांट की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं."

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बीते दिनों एचपीसीएल की दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हालांकि, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, यह भी बताया गोली चलाने वाला आरोपी पहले इसी प्लांट में काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद हटाए गए एसएसपी बृजेश सिंह

बदायूं हत्याकांड के बाद जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, दोहरे हत्याकांड के बाद एसएसपी बृजेश सिंह को हटा दिया गया है. उनकी जगह अब अंकिता सिंह को एसएसपी बदायूं की जिम्मेदारी सौंपी गई है.