वाराणसी में इस दिन बनकर तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 90 फीसदी काम पूरा

वाराणसी के गंजारी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है. वाराणसी में बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का काम 90 फीसदी पूरा जा चुका है. साथ ही अब वृहद रूप में भी इसकी झलक देखी जा रही है. काशी की विरासत पर आधारित इस स्टेडियम में करीब 30000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है. त्रिशूल आकृति जैसी फ्लड लाइट के अलावा यहां के अन्य बनावट अभी से ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे हैं.



वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जनपद के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि, स्टेडियम का निर्माण कार्य व्यवस्थित रूप में लगातार जारी है. अभी तक क्रिकेट स्टेडियम का 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है.

खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों की सुविधाओं पर जोर

फ्लड लाइट लगने के बाद मैदान के घास और बैठने के लिए सीट लगाने सहित अन्य कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है. निर्माण एजेंसी द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक इस क्रिकेट स्टेडियम को हैंडोवर कर दिया जाएगा. गुणवत्ता के साथ-साथ बनारस से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत और खिलाड़ियों के अलावा दर्शकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं-व्यवस्थाओं को खास तौर पर जोर दिया गया है.

इस सीजन का आईपीएल होना संभव नहीं

इस स्टेडियम के निर्माण कार्य के दौरान ही कई कयास लगाए गए थे. जानकारी यह भी सामने आई थी कि 2027 विश्व कप आयोजन से जुड़े मैच भी यहां संभव है. ऐसे में स्टेडियम का निर्माण कार्य अब अंतिम दौर में है. अप्रैल तक इसे पूरी तरह बन जाने की संभावना जताई गई है. हालांकि, यह तय है कि इस सीजन का आईपीएल यहां पर नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय अथवा देश के बड़े लीग मैच यहां खेले जाएंगे. वाराणसी बन रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम को लेकर वाराणसी के लोगों में उत्सुकता भी नजर आ रही है.