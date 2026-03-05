हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार

Noida News: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार

Noida News In Hindi: नोएडा में एक युवक की प्रेमिका के भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी, यह मामला थाना सेक्टर 113 इलाके का है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

नोएडा के सेक्टर-75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी होली के दौरान गोलियों से गूंज उठा, जहां एक युवक की उसकी ही प्रेमिका के भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी गई. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पूरा मामला थाना सेक्टर 113 इलाके की है. घटना के तुरंत बाद पुलिस मौक़े पर पहुँची और दो लोगों को हिरासत में लिया है मामले की जांच की जा रही है.

वहीं मृतक की पहचान 39 वर्षीय साहिल सिंघल के रूप में हुई है. घटना के बाद पूरे सोसाइटी में होली की खुशी के बीच सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक, साहिल सिंघल पहले से शादीशुदा है और उसका  पिछले चार वर्षों से एक अन्य महिला के साथ विवाहेत्तर संबंध भी चल रहा था. आज होली के मौके पर वह महिला अपने दो भाइयों के साथ साहिल से मिलने सोसाइटी पहुंची थी. सोसाइटी में एंट्री खुद साहिल ने ही उन्हें दिलाई थी.

विवाद के महिला के भाई ने साहिल को मारी गोली

गौरतलब है कि मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि महिला के भाई ने गुस्से में आकर साहिल पर गोली चला दी. गोली लगने के बाद परिजन उसे तुरंत निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई की है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

वहीं इस घटना के बाबत एडीसीपी मनीषा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-113 पुलिस मौके पर पहुंच, गई. पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. घटना के बाद युवक के परिवार में मातम पसर गया है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें
Published at : 05 Mar 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Noida Murder UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
नोएडा: सोसाइटी में होली पर युवक की हत्या से सनसनी, प्रेमिका के भाई ने मारी गोली, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Moradabad News: बच्चा नहीं होने के ताने ने ले ली दो जानें, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
मुरादाबाद: बच्चा नहीं होने का ताना बना जानलेवा, पत्नी की हत्या कर पति ने की सुसाइड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Basti News: रफ्तार ने ली दो जिंदगियां, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत
Basti News: रफ्तार ने ली दो जिंदगियां, दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Hapur News: हापुड़ में होली पर लड़की से अभद्रता, दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल
हापुड़ में होली पर लड़की से अभद्रता, दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Afghanistan: डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष, अफगान सेना ने तबाह की पाकिस्तान की 7 चौकियां
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
बिहार
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच JDU का विरोध शुरू, दे दी बड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
'हमें अपनापन और सुरक्षा महसूस हुई', बेटी के साथ दुबई में फंसी हैं लारा दत्ता, बोलीं- 'भारत आने की कोशिश कर रही हूं'
विश्व
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
'कोई भी उत्तराधिकारी चुना...' खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजरायल ने ईरान को फिर दी धमकी
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
मर्चेंट नेवी में कैसे मिलती है जॉब, 12वीं के बाद इसमें कैसे बनाएं करियर?
ट्रेंडिंग
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास नीदरलैंड के सैलानियों पर चढ़ा होली का रंग, जमकर उड़ाया गुलाल, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget