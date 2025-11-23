IIT BHU में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, दिसंबर से शुरू हो रहा प्लेसमेंट

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थिति आईआईटी बीएचयू देश की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में से एक है. दिसंबर के पहले सप्ताह से यहां पर प्लेसमेंट का दौर शुरू हो रहा है और इसको लेकर संस्थान की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं. जानकारी प्राप्त होने तक 1600 छात्रों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है और वह IIT BHU के प्लेसमेंट में बैठेंगे. IIT BHU के B. Tech, M. Tech सहित अन्य कोर्स के अंतिम वर्ष में ही अध्ययन कर रहे छात्रों को नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

इस संबंध में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर के प्रथम सप्ताह से IIT BHU में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो रहा है. IIT में अध्ययन कर रहे छात्रों को पढ़ने के दौरान ही देश दुनिया की चर्चित कंपनियों में नौकरी प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्राप्त होता है.

अब तक 16 सौ छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए कराया रजिस्ट्रेशन

इसी क्रम में इस बार भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया की नामी कंपनियां छात्रों को नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगी. अब तक कुल 1600 छात्रों ने इस प्लेसमेंट प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया है. 1 दिसंबर से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसकी तैयारी जारी है.

पिछले वर्ष 92% छात्रों को मिली थी नौकरी

मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष भी IIT BHU में आयोजित प्लेसमेंट के अलग-अलग चरण में छात्रों को अच्छे पैकेज पर नौकरी प्राप्त हुआ था. पंजीकरण किए कुल छात्रों में करीब 92% से अधिक छात्रों को अच्छे पैकेज पर नौकरी हासिल हुई थी, जो बाकी शिक्षण संस्थानों की तुलना में सर्वाधिक रही. इस बार भी पूरे उत्साह के साथ छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि 2025-26 का प्लेसमेंट पैकेज और छात्रों को मिलने वाली नौकरियों की संख्या कितनी रहती है.

