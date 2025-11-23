हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति छत पर तमंचा लहराकर करता रहा हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रामपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति छत पर तमंचा लहराकर करता रहा हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Saifni Police Station: रामपुर में पति ने घरेलू विवाद के चलते पत्नी को गोली मारकर हत्या की. वारदात के बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए छत पर चढ़ा रहा. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Nov 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में शनिवार (22 नवंबर) को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. थाना सैफनी क्षेत्र के रायपुर मजरा गांव में एक व्यक्ति ने खुलेआम अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी.

जानकारी के अनुसार, गोली चलने की आवाज के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

घरेलू विवाद बना हत्या की वजह

घटना के तुरंत बाद प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतका शीला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति रामवीर ने किसी घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को तमंचे से गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस के सामने तमंचा लहराता रहा आरोपी

जानकारी के अनुसार, हत्याकांड के बाद मामला और गंभीर तब बन गया जब आरोपी पति तमंचा लेकर पड़ोसी के मकान की छत पर चढ़ गया. वह वहां से लगातार तमंचा लहराता रहा और पुलिस को चुनौती देता नजर आया. ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी कई घंटों तक छत पर खड़ा रहा, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. पुलिस की लगातार कोशिशों और समझाने-बुझाने के बाद ही वह नीचे उतरा.

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल हुआ तमंचा भी बरामद कर लिया. इसके बाद उसे थाने ले जाकर औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने आरोपी रामवीर को किया गिरफ्तार

रामपुर के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना सैफनी क्षेत्र के रायपुर माजरा गांव में रामवीर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी शीला को घरेलू विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी. आरोपी वारदात के बाद पड़ोसी की छत पर तमंचा लहराता रहा, लेकिन पुलिस की टीम ने समझदारी से काम लेते हुए उसे बिना किसी और घटना के गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा. यह घटना फिर एक बार घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव के खतरनाक रूपों को उजागर करती है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और मृतका के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

Published at : 23 Nov 2025 10:09 AM (IST)
UP NEWS Rampur News MURDER
