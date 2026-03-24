नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 300 सीसीटीवी
Noida International Airport News: नोएडा एयरपोर्ट के उद्धाटन समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा से यमुना एकसप्रेस वे होते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके लिए एक्सप्रेस वे की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. करीब 300 से ज्यादा हाइ रिजॉल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे है. जिनकी मॉनिटरिंग कमांड कंट्रोल से की जाएगी. इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट पर आईएसटीएमएस से एक्सप्रेस वे पर निगरानी की जा रही है.
28 मार्च को एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो चुकी है. एसपीजी की टीम जल्द ही कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लेगी. एसपीजी मंच और आस-पास के क्षेत्र को अपने सुरक्षा घेरे में लेगी. कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्तों और सभा स्थल पर करीब चार हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.
सादी वर्दी में तैनात रहेंगे पुलिस कर्मी
एयरपोर्ट के उद्धाटन समारोह में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनकी चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी. इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले शहर को चमकाने का काम शुरू कर दिया गया है. इस कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता और अन्य वीवीआईपी शामिल होंगे. जिससे देखते हुए सोमवार से चिल्ला बॉर्डर से लेकर नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर साफ-सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है.
चिल्ला व डीएनडी बॉर्डर से होकर बड़ी संख्या में लोग जेवर स्थित एयरपोर्ट के शुभारंभ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे. ऐसे में नोएडा की सड़कों व आसपास के क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए प्राधिकरण सोमवार से काम शुरू कर दिया है. पूरे रूट की सड़क, फुटपाथ पर पेंट, पैड़ों की कटिंग और अन्य कार्य किए जा रहे है. नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के निर्देश पर टूटी हुई सड़कों को ठीक किया जा रहा है. साथ ही खराब लाइटों को बदला जा रहा है. पूरे शहर की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है.
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Source: IOCL