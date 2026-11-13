यूपी में आज साफ रहेगा मौसम, सुबह कोहरा और शाम को बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

उत्तर प्रदेश में आज (शुक्रवार) को मौसम साफ शुष्क बना रहेगा.कुछ इलाकों में सुबह-सुबह धुंध और कोहरे का असर देखने को मिलेगा, लेकिन दिन बढ़ने के साथ म्पुस्म पूरी तरह साफ बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है. दिन में तापमान 28 से 31 और रात में 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

नवंबर के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिनों में सुबह-शाम अब ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है. धीरे-धीरे ठंडी हवाओं के असर से अगले एक सप्ताह में प्रदेश में ठडं और बढ़ जाएगी.

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प्रदेश में तापमान

अभी दिन में धूप खिलने से ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य बना हुआ है, जो अधिकतम 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. हरदोई में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक जा सकता है. सुबह धुंध और हल्के कोहरे का असर भी कुछ जिलों में दिख सकता है.

सुबह शाम न्यूनतम तापमान में गिरावट से अब हल्की गुनगुनी ठंड का असर बढ़ रहा है. अगले चार से पांच दिनों में पछुआ हवाओं की गति तेज होने से ठंड और बढ़ेगी.

बारिश की संभावना शून्य

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मौसम सामान्य बना हुआ है और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. अगले एक सप्ताह तक बारिश की स्थिति भी नहीं बन रही. बादल भी पूरी तरह साफ होने से धूप निकलेगी. इसके अलावा हवा 5 से 10 किमी/ घंटा की रफ्तार से चलेंगी.

प्रदेश में हवा की सेहत बिगड़ी

दीपावली के बाद से प्रदेश में कई जिलों में हवा की सेहत बिगड़ गयी है. खासकर वेस्ट यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ में AQI 300 के पार जा रहा है, जोकि सेहत के लिए खतरा बना हुआ है. राजधानी लखनऊ में भी AQI 170 के पार बना हुआ है. इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज और भी कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

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