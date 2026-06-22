वाराणसी-चंदौली का 1 लाख का इनामी लल्लन सिंह एनकाउंटर में ढेर, हत्या-लूट के मामलों में था वांटेड

वाराणसी और चंदौली समेत कई जिलों में हत्या, डकैती और लूट की वारदातों में वांछित एक लाख रुपये का इनामी बदमाश ललन सिंह उर्फ लल्लन पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है. ये मुठभेड़ रविवार (21 जून) देर रात सहारनपुर जिले के सरसावा-नकुड़ रोड पर हुई.

आरोपी ललन सिंह गोली मारने और लूट की घटना में था वांटेड

पुलिस के मुताबिक, ललन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला था और लंबे समय से कई संगीन मामलों में फरार चल रहा था. उसके खिलाफ वाराणसी में 8 नवंबर 2022 को एक सब-इंस्पेक्टर को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूटने का मामला दर्ज था. इसके अलावा 1 नवंबर 2022 को चंदौली में हुई फायरिंग और लूट की घटना में भी आरोप वांटेड था.

देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस का सामना कुख्यात बदमाश लल्लन सिंह और उसके साथियों से हो गया. मुठभेड़ में लल्लन सिंह गोली लगने से घायल हुआ, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा ले जाया गया और फिर गंभीर हालत में जिला अस्पताल सहारनपुर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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वाराणसी और चंदौली पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख का इनाम किया घोषित

पुलिस के अनुसार लल्लन सिंह अपने भाइयों और गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कई संगीन वारदातों में शामिल रहा था. उस पर दो सब-इंस्पेक्टर, एक बैंक कैशियर और एक सुरक्षा गार्ड समेत कुल सात लोगों की हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे गंभीर आरोप दर्ज थे.

उसकी गिरफ्तारी पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने 1 लाख रुपये और चंदौली पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. हालांकि मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

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