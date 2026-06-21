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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'

NEET परीक्षा में बुर्का पहनी छात्रा को नहीं मिली एंट्री, AIMIM ने कहा- 'आप रोकने वाले कौन...'

NEET Re-Exam 2026: एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा जब कोई बच्ची प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करने की सोचती है तो उसे रोकने की साजिश रची जाती है. ये आधी आबादी का अपमान है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jun 2026 03:52 PM (IST)
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राजस्थान के अजमेर में NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर आई एक छात्रा को एंट्री न देने का मसला गरमा गया है. एआईएमआईएम के नेता इसे लेकर भड़क गए हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता शादाब चौहान ने इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने कहा कि ये महिलाओं और बेटियों का अपमान है. जब कोई बेटी, कोई महिला अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हैं? जबकि धार्मिक पहनावा प्रतिबंधित नहीं है.

AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा, ''आज नीट री एग्जाम के दौरान अजमेर में बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना घटी है. वहां पर 18 साल एक बच्ची, हमारी बहन जो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है, उसे नीट का एग्जाम देने से रोक दिया गया. 3 मई को भी उसने एग्जाम दिया था और आज भी वो परीक्षा देने के लिए सेंटर पर पहुंची. लेकिन उसे ये बोला गया कि तुम्हे हिजाब निकालना पड़ेगा. आप कौन होते हो? एक तरफ सरकार बोलती है कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', दूसरी तरफ बोलती है कि हम मुस्लिम महिलाओं के हितैषी हैं.''

NTA ने ड्रेस कोड को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की- शादाब चौहान

उन्होंने आगे कहा, ''जब बेटी पढ़ना चाहती है तो आप जैसे संकीर्ण मानसिकता के लोग उसे रोकने का काम करते हैं. एनटीए ने ड्रेस कोड को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, बल्कि NTA ने अपवाद के तौर पर बोला है कि अगर आप पगड़ी, तिलक या जो भी लगाते हैं या आप बुर्का या हिजाब पहनते हैं तो तय समय पर पहुंचकर अपनी जांच कराकर आप परीक्षा दे सकते हैं. 3 मई को भी उसी ड्रेस कोड के साथ उस बच्ची ने परीक्षा दी थी. ये कौन सा षड्यंत्र है?'' 

इस बच्ची का एग्जाम दोबारा हो- शादाब चौहान

AIMIM नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ''आप स्कूल में पढ़ने नहीं देते हैं, जब कोई बच्ची प्रतियोगी परीक्षा क्रैक करने की सोचती है तो उसे रोकने की साजिश रचते हैं. जिन्होंने उस बच्ची को परीक्षा देने से रोका है, यह प्रमाणित होता है कि उस संस्थान के लोगों की मानसिकता मुस्लिम विरोधी है, संविधान विरोधी है. ये आधी आबादी का अपमान है. ये आधी आबादी के मौलिक अधिकारों का हनन है. सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि तुरंत इनलोगों के ऊपर कार्रवाई करे. धर्मेंद्र प्रधान जी NTA को एक्शन लेना चाहिए. इस बच्ची का एग्जाम दोबारा हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है. 

'क्या बेटियों के उत्थान के लिए सरकार की यही पॉलिसी है?'

उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई चीज गाइडलाइन का हिस्सा ही नहीं है तो कैसे कोई रोक सकता है? शादाब चौहान ने पूछा, ''कहां गया महिला आयोग, कहां गए महिला आरक्षण वाले चैंपियन, कहां गए महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, कहां गया प्रधानमंत्री का वो नारा? क्या ये झूठे नारे थे, चुनावी नारे थे? महिलाओं से यही आपका प्रेम है? क्या महिलाओं, बेटियों के लिए आपका ये सम्मान है? क्या बेटियों के उत्थान के लिए सरकार की ये पॉलिसी है कि उन्हें उनकी मर्जी का लिबास भी नहीं चुनने दे सकते हैं?  

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Published at : 21 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AIMIM NEET Re-Exam 2026 Shadab Chouhan NEET Re Exam 2026
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