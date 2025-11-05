देव दीपावली पर वाराणसी के होटल-नाव की बंपर बुकिंग, लाख रुपये तक पहुंचे रेट

वाराणसी में आज 5 नवंबर को धूमधाम से देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. इससे पूर्व जनपद के होटल और नाव की बंपर बुकिंग देखी जा रही हैं. यह काशी के गंगा घाट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व होता है जिसे देखने के लिए इस दिन लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से काशी पहुंचते हैं. आज देव दीपावली के दिन वाराणसी में ग्रीन क्रैकर्स शो, लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. वहीं इस देव दीपावली को लेकर वाराणसी के होटल नाव की बुकिंग हैरान करने वाली है.

1 दिन के लिए होटल नाव की बंपर बुकिंग

वाराणसी में आज 5 नवंबर को देव दीपावली मनाया जा रहा है. इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में काशी आने वाले पर्यटक श्रद्धालु होटल नाव की बंपर बुकिंग कर रहे हैं. 3 स्टार 4 स्टार के साथ-साथ गेस्ट हाउस में भी आम दिनों की तुलना में जबरदस्त बुकिंग है. होटल में 10000-15000 के साथ लाख रुपए तक रूम बुक हो रहे हैं.

नावों की बुकिंग के दाम दस गुना तक बढ़ें

वहीं, जो नाव बजड़ो की बुकिंग आम दिनों में 1500-2000 रुपए तक होती थी, वह इस समय 15000 तक बुक की जा रही है. इसके अलावा क्रूज़ की बुकिंग प्रति व्यक्ति के अनुसार 15 से 20 हजार रुपए में की जा रही है. मौजूदा समय में वाराणसी शहरी क्षेत्र के 90% होटल नाव देव दीपावली के लिए बुक हो चुके हैं.

आज 15 लाख दियों से जगमग होंगे काशी के घाट

आज काशी के सभी 84 घाट दियों से जगमग होंगे. 15 लाख दिया जलाने का लक्ष्य रखा गया है. गंगा उस पार भी दीप जलाया जाएगा. ग्रीन क्रैकर शो लेजर शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज काशी के देव दीपावली में शामिल हो रहें है.

अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश