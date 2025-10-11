BHU परिसर में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों में झड़प, पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुक्रवार रात काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गयी. जब छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प हो गयी. छात्र को टोकने से शुरू हुई बात मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई.

आलम ये रहा कि पूरा परिसर ईंट और पत्थरों से पट गया. सूचना पर कई थानों की फ़ोर्स मौके पर पहुंची तब स्थिति काबू हुई. फिलहाल स्थिति शांत है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और हंगामा और पत्थरबाजी करने वालों की तलाश की जा रही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के बिरला छात्रावास के कुछ ही दूरी पर छात्र और सुरक्षाकर्मी आमने-सामने हो गए. छात्रों का आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने एक साथी छात्र के साथ गलत तरीके से बात की और उन्हें पीटा भी. जैसे ही इसकी सूचना अन्य छात्रों को हुई, भारी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर इसका विरोध करने लगे. इस दौरान बातचीत इतनी बढ़ी की नौबत मारपीट और पत्थरबाजी की बन गयी. देखते ही देखते पूरे परिसर में भगदड़ मच गयी. एक अरीब एक घंटे तक पूरे परिसर में अराजकता की स्थिति बनी रही.

उपद्रवियों की पहचान की जा रही है

इस मामले के बाद भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती परिसर के उस क्षेत्र में कर दी गई थी. फिलहाल प्रशासन द्वारा उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनके द्वारा पत्थर और ईंट फेंके गए. फिलहाल अभी परिसर में पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच कर हंगामा और पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

बता दें इससे पहले भी परिसर में इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी या कार्रवाई न होने से हंगामा और मारपीट करने वालों के हौसले बुलंद हैं.