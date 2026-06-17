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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसड़क हादसे में मां की मौत, शव के पास हाथ जोड़कर रोती 6 वर्षीय मासूम का वीडियो वायरल

सड़क हादसे में मां की मौत, शव के पास हाथ जोड़कर रोती 6 वर्षीय मासूम का वीडियो वायरल

Udham singh nagar News In Hindi: रुद्रपुर में दिल्ली-नैनीताल हाईवे पर सड़क दुर्घटना में विमला देवी की मौत हो गई. उनकी 6 वर्षीय बेटी का शव के पास हाथ जोड़कर रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.

Reported By : विकास तिवारी |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 01:14 PM (IST)
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उत्तराखंड के उधम सिंह नगर(रुद्रपुर) जिले में एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना की तस्वीर सामने आई है. हादसे में मां की मौत के बाद उसकी 6 वर्षीय मासूम बेटी शव के पास खड़ी हाथ जोड़कर लोगों से अपनी मां को उठाने की गुहार लगा रही है. इस 9 सेकंड की वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों की आंखें नम कर दी है. 

घटना दिल्ली-नैनीताल हाईवे पर विशाल मेगा मार्ट के सामने की है. तीन दिन पहले जब विमला देवी अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ बाजार से किराए के कमरे की ओर लौट रही थीं, तभी यह हादसा हो गया. बेटी सड़क पार कर आगे निकल गई, लेकिन मां के कपड़े डिवाइडर की ग्रिल में फंस गए. इससे वह सड़क पर गिर पड़ीं और एक जेसीबी की चपेट में आ गईं. महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

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मासूम की रोती तस्वीर

मां के शव के पास खड़ी बच्ची लोगों से हाथ जोड़कर बार-बार कह रही थी कि उनकी मम्मी को उठा लो. यह देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भी भर आईं. लोगों ने तुरंत बच्ची को शव के पास से हटाया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. मृतका विमला देवी पत्नी विराज मोहन मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया की रहने वाली बताई जा रही हैं. वह रुद्रपुर के कंचन तारा इलाके में किराए के कमरे में अपनी बेटी के साथ रह रही थीं. 

पुलिस जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हाईवे पर जेसीबी के अवैध उपयोग और सुरक्षा के अभाव पर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने हादसे की जगह पर बेहतर यातायात प्रबंधन और बैरिकेडिंग की मांग की है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना लिया है. कई लोग भावुक होकर मासूम बच्ची के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं.

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About the author विकास तिवारी

विकास तिवारी मीडिया जगत के एक अनुभवी और समर्पित पेशेवर हैं. एक दशक तक उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है. विकास राजनीति, खेल और सामाजिक-सांस्कृतिक मामलों की गहरी समझ रखते हैं और ऐसे समसामयिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं. इन दिनों विकास न्यू मीडिया और तकनीकी को लेकर विशेष कार्य कर रहे हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Uttrakhand News Rudrapur News Udham Singh Nagar News
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